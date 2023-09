Filha de Von Richthofen chamará Isabella em homenagem à amiga Anna Carolina Jatobá

Internautas ficaram surpresos com a gravidez de Suzane Von Richthofen, que foi condenada pela morte dos pais. O biógrafo paraense Ullisses Campbell, que contou a história dela em um livro, foi quem confirmou a informação. Inclusive, em uma conversa recente no Podcast de Beto Ribeiro, no dia 23 de agosto, o escritou compartilhou mais detalhes sobre a situação de Suzane que deixou os brasileiros ainda mais em choque.

"Aqui no livro já tem a versão antiga, que ela fala que se for menino vai ser Benjamin e se for menina vai ser Isabela”, em uma homenagem à Isabella Nardoni, acrescentou Ullisses. O biógrafo explicou ainda, que a escolha pelo nome, foi em decorrência de Suzane ter se tornado amiga de Anna Carolina Jatobá. Elas estava detida em Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP).

"Ela é amiga da Anna Carolina Jatobá…o núcleo familiar e círculo de amizade da Suzane é tudo assim, tudo criminoso. Suzane então está grávida”, concluiu o Ullisses Campbell.

Anna Carolina Jatobá foi condenada junto com seu marido, Alexandre Nardoni, pelo morte da menina Isabella Nardoni, que era sua enteada.

“Ela tá grávida, mas a gravidez dela está muito no início, sabe aquele início que tudo pode perder”, disse o escritor. De acordo com ele, por esse motivo Suzane ainda não anunciou publicamente que está grávida.

O pai do bebê é o médico Felipe Zecchini Muniz, morador de Bragança Paulista, no interior de São Paulo: “Ela sempre sonhou em ser mãe".

A notícia de que Suzane deseja homenagear Isabella Nardoni, dando o nome de sua filha de Isabella, gerou surpresa e comoção entre os internautas, considerando a tragédia envolvendo o caso Nardoni.