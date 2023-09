Suzane Richthofen grávida? Biógrafo paraense confirma gestação e diz que pai é médico famoso

O biógrafo de Suzane von Richthofen, o paraense Ullisses Campbell, afirmou que a ex-presidiária está grávida de uma menina. Suzane tem 39 anos, está com 14 semanas de gestação e o pai seria um médico residente em Bragança Paulista, interior de São Paulo, chamado Felipe Zecchini Muniz, 40 anos. A informação foi repassada por meio das redes sociais.

De acordo com Ullisses, o casal se conheceu pelas redes sociais. “Os dois pombinhos se conheceram pelas redes sociais e Suzane se mudou de mala e cuia para a casa dele, num condomínio em Bragança Paulista. A assassina tem chocado a pacata população local ao fazer caminhadas matinais na calçada do lago Taboão, um ponto turístico do município”, afirmou o biógrafo.

Ao que se sabe, a família do namorado de Suzane von Richthofen não estaria aceitando bem o relacionamento. Felipe vem de uma família de médicos bem famosa na cidade. O biógrafo também afirmou que Felipe teria outros dois filhos e que sua ex-mulher e mãe das crianças não quer o contato dos pequenos com Suzane.

“O médico criou um impasse com a sua ex-mulher, com quem tem dois filhos. Também médica, ela não quer que suas crianças convivam com Suzane”, disse o Ullisses. A gravidez já era desejada por Richthofen, chegou a citar na prisão o sonho de ser mãe.

O que houve com Suzane Richthofen?

Suzane foi condenada pela morte próprios pais, Manfred Albert von Richthofen e Marísia von Richthofen. Passou 20 anos presa e conseguiu progressão para regime aberto por decisão judicial. Os pais foram brutalmente assassinados enquanto dormiam, e Suzane foi condenada pelo crime. Inicialmente a pena seria de 39 anos, mas passou ao regime semiaberto em outubro de 2015, ganhando direito a saídas temporárias. Posteriormente, obteve autorização judicial para estudar biomedicina em uma universidade de Taubaté, cidade próxima a Tremembé, onde estava detida. Na época do assassinato, Suzane tinha 18 anos e era estudante de direito.