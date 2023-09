Ex-esposa do namorado de Richthofen fala sobre atual situação com as filhas

O relacionamento de Suzane Von Richthofen com Felipe Zecchini tem preocupado a ex-esposa do médico, com quem tem três filhas. Silvia Constantino participou do programa Encontro, da TV Globo, para falar da atual situação com as crianças, que vivem com o pai em Bragança Paulista, em São Paulo.

Durante sua participação no programa matinal, Silvia expressou preocupação em relação à segurança e bem-estar de suas filhas. "Inicialmente, Patrícia, (eu temo) a própria integridade física das minhas filhas, porque eu sempre fui uma pessoa muito tranquila e vivenciei um casamento muito difícil, uma separação muito difícil, meu ex-marido é uma pessoa mais estourada, com um humor mais instável, eu não acho que seja uma união saudável, até por conta dos laudos que eu tive conhecimento a respeito da Suzane", disse Silvia em menção aos laudos psicológicos que apontam "agressividade camuflada e onipotência" em Suzane.

A preocupação de Silvia é baseada no histórico criminal de Suzane, que esteve envolvida no planejamento do assassinato de seus próprios pais em um crime que chocou o país em 2002.

Briga na Justiça

Diante dessa situação, Silvia decidiu tomar medidas legais e buscou a guarda de suas filhas na Justiça, principalmente para "preservar o anonimato" das crianças. "Ali é só um gatilho e eu não consigo imaginar o que minhas filhas estão vivendo, não tenho confiança em deixar lá, pretendo lutar pela guarda delas, para tê-las aqui comigo, distantes disso tudo, preservar o anonimato das minhas filhas, porque elas são crianças", disse.

Ela acusa o ex-marido de alienação parental, alegando que ele não está priorizando os interesses das crianças. "Uma coisa é um casamento que não deu certo, isso acontece, mas, outra coisa, é minhas filhas herdarem uma coisa que elas não fizeram e não têm culpa. Eu gostaria muito que essa guarda ficasse mais favorável à mãe, para eu poder afastar minhas filhas disso tudo. Isso está me deixando agoniada e eu tenho certeza que é o melhor para minhas filhas", conluiu.

Em defesa, Felipe Zecchini afirmou à Globo que não impediu o contato de Silvia e ressaltou que ele é um "homem íntegro, pai excepcional e que entende a importância da figura materna das filhas".

