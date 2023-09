Saiba quem é o médico pai do bebê de Suzane Richthofen; veja a primeira foto revelada

Condenada por matar os pais, Suzane von Richthofen, de 39 anos, estaria grávida de uma menina. As informações foram divulgadas por Ullisses Campbell, biógrafo de Suzane, que também revelou a identidade do pai do bebê: o médico Felipe Zecchini Muniz.

Na publicação, Ullisses detalha que Suzane está com 14 semanas de gestação e já está morando com o atual namorado. "Os dois pombinhos se conheceram pelas redes sociais e Suzane se mudou de mala e cuia para a casa dele, num condomínio em Bragança Paulista. A assassina tem chocado a pacata população local ao fazer caminhadas matinais na calçada do lago Taboão, um ponto turístico do município", afirmou o biógrafo.

Além de ter revelado a primeira foto do pai do bêbe, detalhes sobre sua vida pessoal também foram publicados.

Quem é Felipe Zecchini Muniz?

Ullisses compartilhou registro de Felipe no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. (Reprodução/Instagram)

O pai do bebê de Suzane Richthofen é Felipe Zecchini Muniz, médico de 40 anos, morador de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Segundo informações que circulam nas redes sociais, ele possui registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o que confirma sua profissão de médico. No entanto, a área de especialização não é divulgada pelo órgão.

De acordo com Ullisses, Felipe enfrentou problemas profissionais por conta de seu envolvimento com Suzane. Ele teria sido demitido de um cargo de chefia em um hospital após a relação chegar ao conhecimento dos gestores.

Eles se conheceram no Instagram e a relação evoluiu a ponto de Suzane se mudar para a casa de Felipe, onde eles passaram a viver juntos em Bragança Paulista. Ele tem a guarda de três filhos e sua ex-mulher, também médica, teria manifestado desaprovação em relação ao relacionamento, expressando preocupações sobre a convivência de suas crianças com a nova madrasta.

Após começar o relacionamento com Suzane, Felipe privou todas as suas redes sociais.

