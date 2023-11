Suzane von Richthofen usou Tinder para conhecer homens antes de engravidar, diz biógrafo

A paulista Suzane von Richthofen, que está grávida de sua primeira filha, usou o aplicativo de namoro Tinder quando ainda estava em regime semiaberto, mas não foi por meio dessa plataforma que ela conheceu o pai da criança, Felipe Zecchini, com quem mora em Angatuba, no interior de São Paulo. O casal espera uma menina, que deve nascer em março de 2024, segundo informações do biógrafo de Suzane, Ulisses Campbell.

Ela teria criado um perfil no aplicativo com o nome de "Suzane", sem utilizar o sobrenome "von Richthofen". Ela teria feito isso para evitar ser reconhecida pelo do crime que cometeu em 2002, quando ajudou o então namorado, Daniel Cravinhos, a matar seus pais, Manfred e Marísia von Richthofen.

Suzane teria conhecido pelo Tinder um homem do Rio de Janeiro, mas o dispensou depois de se encontrar com ele e não gostar de sua aparência. O rapaz teria viajado até São Paulo para conhecê-la, por ela não poder sair da cidade. Suzane também marcou encontros com um homem que conheceu por meio do perfil "Su Entre Linhas", uma loja de artesanato criada por ela no Instagram. Segundo Campbell, este homem teria chegado a criar um site para as vendas dela.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)