Jornalista paraense revela que Suzane von Richthofen dá à luz no dia do aniversário de Cravinho

O jornalista paraense Ullisses Campbell, que acompanha a vida de algumas assassinas do país, revelou neste sábado (27), que Suzane von Richthofen dá à luz o primeiro filho em São Paulo.

O filho dela, que foi condenada pelo duplo homicídio dos próprios pais, nasceu na madrugada desta sexta-feira (26). O parto cesáreo aconteceu na maternidade do Hospital Albert Sabin, em Atibaia, interior de São Paulo, onde trabalha o atual marido de Suzane, o médico Felipe Zecchini Muniz. Ele já tem três filhos de casamento anterior.

Ela ficou no quarto 117, e estava proibido fazer qualquer tipo de imagem de Suzane no local.

O bebê ganhou o nome nome do pai. Mesmo com a homenagem, a família paterna não quer que a criança carregue na certidão de nascimento o sobrenome Richthofen, para não associá-lo ao crime cometido pela mãe.

Suzane cumpre sentença de 39 anos de prisão, atualmente em regime aberto.

A artesã deu entrada na maternidade na madrugada e entrou pelos fundos. Suzane foi pelo ambulatório e seguiu diretamente para a enfermaria, sendo levada na sequência à sala de parto. Depois dos procedimentos, foi acomodada em um quarto no primeiro andar.

A obstetra Taís Albrecht de Freitas, que realizou o pré-natal da paciente, foi a responsável pelo parto.

Coincidentemente, Felipe, filho de Suzane, nasceu no mesmo dia do aniversário do seu ex-namorado, Daniel Cravinhos, que completou 43 anos na sexta-feira. Ele foi condenado junto com ela, pelo menos crime, por ter matado Manfred von Richthofen.

Cravinho cmpre pena no regime aberto.