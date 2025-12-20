Homem é preso após confessar ter assassinado esposa e concretado corpo no chão de loja
Vítima, desaparecida desde agosto, tinha duas filhas com o suspeito. Ele mesmo registrou o sumiço dela antes da confissão
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na última sexta-feira, 19, um homem que confessou ter assassinado a esposa. O corpo da vítima foi concretado no chão de uma loja no bairro de Santa Cruz, zona oeste da capital fluminense.
Após a confissão do suspeito, policiais e o Corpo de Bombeiros se dirigiram até o local. Na loja, foram encontrados vestígios de sangue e restos mortais da mulher, identificada como Karine Braz de Souza.
Karine era considerada desaparecida desde o mês de agosto e tinha duas filhas com o homem preso. O nome do suspeito não foi divulgado oficialmente pela Polícia Civil.
Investigação apontou contradições e novas provas
O próprio marido foi quem fez o registro do desaparecimento de sua esposa. Na ocasião, ele alegou não saber o que havia acontecido com Karine Braz de Souza.
Ao longo da investigação, os policiais detectaram diversas contradições nos depoimentos do homem. Vizinhos relataram ter visto o suspeito movimentando uma grande lixeira lacrada.
A Polícia Civil também descobriu que o homem havia alugado recentemente o imóvel comercial em Santa Cruz. Diante das evidências, em um novo depoimento, ele confessou o crime e a ocultação do cadáver.
