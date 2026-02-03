Capa Jornal Amazônia
Prouni 2026: resultado da primeira chamada é divulgado; saiba passo a passo como conferir

O Prouni oferece bolsas integrais e parciais de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país

Gabrielle Borges
fonte

O Prouni 2026 ofereceu a maior oferta de bolsas desde que o programa foi criado em 2004. (Divulgação)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na madrugada desta terça-feira (03), o resultado da primeira chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2026.

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o Prouni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país, sendo integrais, que custeiam 100% da mensalidade, e parciais, com 50% de desconto, ampliando o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda.

Como consultar o resultado do Prouni?

Os candidatos podem conferir a relação dos pré-aprovados no site do programa no Acesso Único MEC, utilizando a conta Gov.br. Após efetuar o login, o candidato deve acessar a aba “Resultado” para verificar se foi pré-selecionado no Prouni.

Vale lembrar que a segunda chamada está prevista para março, ampliando as chances de quem não foi convocado inicialmente.

  • Acesse o portal oficial: Entre no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
  • Faça o login: Clique em “Entrar” e utilize sua conta Gov.br, informando CPF e senha.
  • Confira o status da candidatura: Na área do candidato, verifique se seu nome consta na lista de pré-selecionados da 1ª ou da 2ª chamada do Prouni.

A recomendação é acompanhar o sistema com frequência para não perder prazos e eventuais convocações.

O que significa ser "pré-selecionado" para a vaga?

Ser pré-selecionado no Prouni significa que o candidato foi indicado para ocupar uma vaga, mas ainda não é automaticamente beneficiário da bolsa. A seleção inicial considera as informações declaradas no momento da inscrição, como renda e escolaridade.

Para garantir a vaga, o estudante precisa comprovar os dados informados, incluindo renda familiar per capita e documentação que ateste a conclusão do ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada, entre outros critérios.

Essa etapa de verificação é realizada diretamente pela instituição de ensino superior, que analisa os documentos e valida se o candidato atende a todas as exigências do programa. Somente após essa conferência a bolsa é efetivamente confirmada.

Cronograma do Prouni 2026

  • Inscrições: 26 a 29 de janeiro
  • Resultado da primeira chamada: 3 de fevereiro
  • Resultado da segunda chamada: 2 de março
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março
  • Resultado da lista de espera: 31 de março

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

