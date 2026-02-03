Prouni 2026: resultado da primeira chamada é divulgado; saiba passo a passo como conferir
O Prouni oferece bolsas integrais e parciais de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país
O Ministério da Educação (MEC) divulgou, na madrugada desta terça-feira (03), o resultado da primeira chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2026.
Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o Prouni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país, sendo integrais, que custeiam 100% da mensalidade, e parciais, com 50% de desconto, ampliando o acesso ao ensino superior para estudantes de baixa renda.
Como consultar o resultado do Prouni?
Os candidatos podem conferir a relação dos pré-aprovados no site do programa no Acesso Único MEC, utilizando a conta Gov.br. Após efetuar o login, o candidato deve acessar a aba “Resultado” para verificar se foi pré-selecionado no Prouni.
Vale lembrar que a segunda chamada está prevista para março, ampliando as chances de quem não foi convocado inicialmente.
- Acesse o portal oficial: Entre no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
- Faça o login: Clique em “Entrar” e utilize sua conta Gov.br, informando CPF e senha.
- Confira o status da candidatura: Na área do candidato, verifique se seu nome consta na lista de pré-selecionados da 1ª ou da 2ª chamada do Prouni.
A recomendação é acompanhar o sistema com frequência para não perder prazos e eventuais convocações.
O que significa ser "pré-selecionado" para a vaga?
Ser pré-selecionado no Prouni significa que o candidato foi indicado para ocupar uma vaga, mas ainda não é automaticamente beneficiário da bolsa. A seleção inicial considera as informações declaradas no momento da inscrição, como renda e escolaridade.
Para garantir a vaga, o estudante precisa comprovar os dados informados, incluindo renda familiar per capita e documentação que ateste a conclusão do ensino médio em escola pública ou como bolsista integral na rede privada, entre outros critérios.
Essa etapa de verificação é realizada diretamente pela instituição de ensino superior, que analisa os documentos e valida se o candidato atende a todas as exigências do programa. Somente após essa conferência a bolsa é efetivamente confirmada.
Cronograma do Prouni 2026
- Inscrições: 26 a 29 de janeiro
- Resultado da primeira chamada: 3 de fevereiro
- Resultado da segunda chamada: 2 de março
- Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março
- Resultado da lista de espera: 31 de março
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
