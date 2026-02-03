Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Prouni divulga resultado da primeira chamada

Candidatos que não tenham sido convocados na primeira chamada, devem aguardar a segunda chamada, prevista para 2 de março

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

(Reprodução/TV Globo)

O Prouni (Programa Universidade para Todos) divulgou o resultado da primeira chamada na madrugada desta terça-feira, 3. Os candidatos podem conferir a convocação pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Aqueles que não foram convocados nesta primeira etapa devem aguardar a segunda chamada do programa, prevista para o dia 2 de março.

A manifestação de interesse na lista de espera poderá ser realizada entre os dias 25 e 26 de março. O resultado da lista de espera será divulgado em 31 de março.

Entenda o Prouni e suas ofertas

Criado em 2004, o Prouni ocorre duas vezes ao ano e disponibiliza bolsas de estudo. Elas são válidas para cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior.

Prouni 2026 tem a maior oferta de bolsas

O Ministério da Educação (MEC) informou que a edição do Prouni do primeiro semestre de 2026 apresenta a maior oferta de bolsas da história do programa. São 594.519 bolsas no total.

Desse montante, 274.819 são bolsas integrais, cobrindo 100% da mensalidade. Outras 319.700 são bolsas parciais, cobrindo 50% dos custos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação

Prouni

resultado

primeira chamada
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda