Prouni divulga resultado da primeira chamada

O Prouni (Programa Universidade para Todos) divulgou o resultado da primeira chamada na madrugada desta terça-feira, 3. Os candidatos podem conferir a convocação pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Aqueles que não foram convocados nesta primeira etapa devem aguardar a segunda chamada do programa, prevista para o dia 2 de março.

A manifestação de interesse na lista de espera poderá ser realizada entre os dias 25 e 26 de março. O resultado da lista de espera será divulgado em 31 de março.

Entenda o Prouni e suas ofertas

Criado em 2004, o Prouni ocorre duas vezes ao ano e disponibiliza bolsas de estudo. Elas são válidas para cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior.

Prouni 2026 tem a maior oferta de bolsas

O Ministério da Educação (MEC) informou que a edição do Prouni do primeiro semestre de 2026 apresenta a maior oferta de bolsas da história do programa. São 594.519 bolsas no total.

Desse montante, 274.819 são bolsas integrais, cobrindo 100% da mensalidade. Outras 319.700 são bolsas parciais, cobrindo 50% dos custos.