Anvisa proíbe venda de leite condensado após detectar bactéria; saiba qual a marca

A medida tem caráter preventivo e visa proteger a população até a conclusão das investigações

Gabrielle Borges
fonte

A decisão foi tomada após a identificação da bactéria Staphylococcus aureus em quantidade acima do permitido (Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (2), a interdição cautelar de um produto da Apti Alimentos após a reprovação em análises laboratoriais. O item afetado é o leite condensado semidesnatado da marca, que apresentou resultado insatisfatório em teste microbiológico.

De acordo com a Anvisa, o produto foi reprovado em exame que verifica a presença da bactéria Staphylococcus aureus, micro-organismo que pode representar riscos à saúde do consumidor quando encontrado acima dos limites permitidos. A medida tem caráter preventivo e visa proteger a população até a conclusão das investigações.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a interdição cautelar que impede a fabricação, a comercialização, a distribuição e o consumo atinge exclusivamente o lote 183/3 B do leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita.

image Leite condensado semidesnatado da marca apresentou resultado insatisfatório em teste microbiológico (Divulgação)

A decisão foi tomada após a identificação da bactéria Staphylococcus aureus em quantidade acima do permitido. O micro-organismo é conhecido por causar intoxicações alimentares e outras enfermidades, podendo provocar risco significativo à saúde quando ingerido em altas concentrações, como as detectadas no produto analisado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

