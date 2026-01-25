Anvisa impõe restrições de comercialização a azeite, doce de leite e sal grosso; veja as marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu na última sexta-feira (23) a fabricação, comercialização e distribuição do azeite de oliva extravirgem da marca "Terra das Oliveiras", que é vendido pelo aplicativo da Shopee. A decisão, que foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) foi tomada porque a origem do produto é completamente desconhecida pelo órgão brasileiro de fiscalização.

Além desses motivos, ainda há a questão que a empresa JJ-Comercial de Alimentos, que aparece no rótulo do produto como sua importadora, foi extinta há algum tempo e, por isso, não deveria estar contida na embalagem do produto. O consumo também foi proibido pela Anvisa.

VEJA MAIS

Doce de leite e sal grosso

A Anvisa também impôs restrições de comercializações ao doce de leite da São Benedito e ao sal grosso da marca Marfim. O órgão fiscalizador proibiu a comercialização, a distribuição e o consumo do doce de leite em pedaços da marca São Benedito, que possui data de fabricação de 25 de junho de 2025, porque o lote desse produto não foi identificado no momento da fabricação.

O doce de leite também foi reprovado no teste de ácido sórbico, um conservante que possui o propósito de evitar que microrganismos causem deterioração rápida dos alimentos. Assim que foi notificada, a marca colaborou com os órgãos competentes para ajudar nos processos internos e, principalmente, para "garantir que cada pote que chegue à sua mesa esteja 100% dentro dos padrões", como disse em nota.

Já o sal grosso de lote 901124, fabricado pela empresa M Gomes Praxedes, foi suspenso por ter reprovado no teste de teor de iodo, que foi considerado insatisfatório pela tabela. Após a determinação da Anvisa de que o alimento não pode ser liberado para consumo, esse lote deverá ser recolhido nos próximos dias.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)