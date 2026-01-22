Anvisa manda recolher chocolate de marca famosa; saiba mais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote do chocolate Laka, fabricado pela Mondelez, após a identificação de erro na embalagem do produto. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (22).

Segundo a Anvisa, o lote CC28525493 apresentou falha no processo de rotulagem. Em vez do chocolate branco tradicional, foi embalado um produto com biscoito, comercializado com a embalagem do Laka comum. Com isso, informações essenciais deixaram de constar no rótulo, entre elas a presença de trigo.

Anvisa determinou que seja recolhido lote do chocolate Laka (Divulgação)

A ausência do alerta pode representar risco à saúde de consumidores com alergia ou intolerância ao ingrediente. Inicialmente, a Anvisa mencionou a presença de glúten no produto, mas a empresa esclareceu posteriormente que o ingrediente correto é o trigo.

A medida foi adotada após a própria fabricante comunicar o recolhimento voluntário do lote. Em nota citada pela agência, foi informado que “o produto rotulado como Laka continha, em seu interior, o produto Laka Oreo, o que torna incorreta a lista de ingredientes apresentada no rótulo”.