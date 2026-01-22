Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Anvisa manda recolher chocolate de marca famosa; saiba mais

A medida foi adotada após a própria fabricante comunicar o recolhimento voluntário do lote

O Liberal
fonte

Chocolate (Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de um lote do chocolate Laka, fabricado pela Mondelez, após a identificação de erro na embalagem do produto. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (22).

VEJA MAIS 

image Vinho mais barato e chocolate europeu no Brasil: veja o que pode mudar com acordo Mercosul-UE
Nessa sexta-feira (9), países europeus aprovaram o novo tratado de maneira provisória. A expectativa é que tudo seja formalizado até segunda-feira (12), com assinatura da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

image Alta do chocolate pressiona lojas de Belém, mas fidelidade mantém vendas em alta
Dados do IPCA/IBGE mostram que, em outubro, a alta foi de 4,41% em relação a setembro. No acumulado de 2025, o aumento chega a 17,45%, enquanto nos últimos 12 meses a variação alcança 22,83%

Segundo a Anvisa, o lote CC28525493 apresentou falha no processo de rotulagem. Em vez do chocolate branco tradicional, foi embalado um produto com biscoito, comercializado com a embalagem do Laka comum. Com isso, informações essenciais deixaram de constar no rótulo, entre elas a presença de trigo.

image Anvisa determinou que seja recolhido lote do chocolate Laka (Divulgação)

A ausência do alerta pode representar risco à saúde de consumidores com alergia ou intolerância ao ingrediente. Inicialmente, a Anvisa mencionou a presença de glúten no produto, mas a empresa esclareceu posteriormente que o ingrediente correto é o trigo.

A medida foi adotada após a própria fabricante comunicar o recolhimento voluntário do lote. Em nota citada pela agência, foi informado que “o produto rotulado como Laka continha, em seu interior, o produto Laka Oreo, o que torna incorreta a lista de ingredientes apresentada no rótulo”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Chocolate
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

Rival do Brasil na Copa, Marrocos assume 8º lugar em ranking da Fifa de poucas mudanças

19.01.26 20h43

Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum

15.01.26 21h03

Pesquisa

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro

15.01.26 7h58

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

ProUni 2026 anuncia a maior oferta de bolsas da história do programa; saiba quantas e critérios

As oportunidades estão distribuídas entre cursos de bacharelado, cursos tecnológicos e licenciaturas

22.01.26 9h04

Chocolate

Anvisa manda recolher chocolate de marca famosa; saiba mais

A medida foi adotada após a própria fabricante comunicar o recolhimento voluntário do lote

22.01.26 12h15

BRASIL

Crianças desaparecidas no Maranhão não estão no Pará, segundo investigação da polícia

Atualmente, a força-tarefa mobilizada para localizar Ágatha e Allan reúne mais de 500 pessoas

21.01.26 8h39

PEGOU MAL

Mulher é multada em R$ 1 mil após gemidos altos em apartamento: 'Foram só 3 minutos'

O relato reacendeu o debate sobre gemidos, perturbação do sossego, direito de vizinhança e os limites da inviolabilidade da intimidade

21.01.26 9h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda