BPC: onde sacar, onde solicitar e onde consultar o benefício de prestação continuada

Com quase 5 milhões de beneficiários, o Benefício de Prestação Continuada distribui mensalmente a quantia de um salário-mínimo para os brasileiros com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de longo prazo que tenham renda familiar por pessoa inferior a 1/4 do salário-mínimo.

Para recebê-lo, não é necessário que o cidadão tenha contribuído para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entretanto, o seu pagamento, diferente da aposentadoria, pode ser descontinuado, além de não pagar 13º salário. Saiba como sacar, onde solicitar e como consultar o BPC:

Onde sacar o BPC?

Os beneficiários do BPC recebem um cartão magnético utilizado apenas para o benefício. Além disso, ele poderá receber através de uma conta-poupança ou conta-corrente. Quando realizar a solicitação, o cidadão receberá uma carta com a resposta. Caso seja deferido, o documento irá indicar em qual agência será possível receber o pagamento.

Onde solicitar o BPC?

Para solicitar o BPC, o cidadão deve acessar os canais de atendimento do INSS, pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135. Além disso, é possível realizar a solicitação em uma Agência da Previdência Social. Para ter direito ao benefício, é necessário que o requerente e todos os seus familiares estejam inscritos no Cadastro Único.

Onde consultar o BPC?

A consulta do Benefício de Prestação Continuada pode ser feita também pelo aplicativo e site Meu INSS, além do telefone 135. O solicitante do BPC receberá uma carta do INSS que informará se o benefício foi concedido ou não.

