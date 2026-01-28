Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Anvisa aprova resolução que permite cultivo da cannabis medicinal

Obviamente, a decisão não favorece plantio para outras finalidades, que continua proibido.

Estadão Conteúdo

A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma resolução que permite o cultivo e a comercialização de medicamentos à base de cannabis por empresas, universidades e associações de pacientes.

Essa resolução estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis, e permitirá avanços na pesquisa e na produção de medicamentos com esse princípio ativo.

Apesar das mudanças, o uso recreativo e o plantio para outras finalidades continua proibido.

