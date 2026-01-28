Anvisa aprova resolução que permite cultivo da cannabis medicinal
Obviamente, a decisão não favorece plantio para outras finalidades, que continua proibido.
A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma resolução que permite o cultivo e a comercialização de medicamentos à base de cannabis por empresas, universidades e associações de pacientes.
Essa resolução estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de cannabis, e permitirá avanços na pesquisa e na produção de medicamentos com esse princípio ativo.
Apesar das mudanças, o uso recreativo e o plantio para outras finalidades continua proibido.
