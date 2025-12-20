Veja como vai ficar o preço da carne bovina em 2026
Inflação perdeu fôlego no segundo semestre com produção recorde, mas deve voltar a acelerar no próximo ano.
Economistas analisam que após picos de alta até a metade do ano, preços de diferentes tipos de carne bovina desaceleraram no segundo semestre, impulsionados por um volume recorde de produção no Brasil. No entanto, a tendência é que os preços voltem a acelerar em 2026.
Para o analista de Safras & Mercado, Fernando Iglesias, o aumento da oferta fez, inclusive, o país ultrapassar os Estados Unidos como o maior produtor global de carne bovina, pela primeira vez, segundo o Departamento de Agricultura norte-americano (USDA).
Depois de um ano de produção elevada, a oferta de bovinos para abate deve encolher no campo, enquanto o país caminha para mais um ano de exportações em níveis elevados.
Projeção para 2026
No próximo ano, o fluxo de exportações vai continuar acelerado, mas com a diferença que o Brasil não deve produzir tanto quanto em 2025, diz Iglesias.
Após um ano de abate recorde, a tendência é que os pecuaristas retenham fêmeas nas fazendas para a reprodução de bezerros, diminuindo a oferta de bovinos para a produção de carne.
"Para 2026, o consumidor pode esperar preços mais altos pela carne bovina numa análise inicial", diz Iglesias.
