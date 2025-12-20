Capa Jornal Amazônia
Homem é resgatado após toneladas de produtos congelados caírem sobre ele em atacadista

José Beto de Sales ficou sob estruturas de cinco metros de altura

Estadão Conteúdo

Um homem foi resgatado na madrugada de quinta-feira (18), após sofrer um acidente em uma área de armazenamento refrigerada de um atacadista. O incidente ocorreu na zona oeste de São Paulo, no bairro do Jaguará, acesso à Rodovia Anhanguera.

Imagens das câmeras de segurança mostram o momento do acidente. José Beto de Sales operava uma empilhadeira entre prateleiras de cerca de cinco metros de altura. Uma estrutura desabou sobre ele, provocando a queda de outras ao redor, prendendo a vítima.

Segundo o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 80 toneladas de mercadorias bloquearam os acessos, dificultando a chegada até a vítima. A operação mobilizou dez viaturas e contou com o apoio do Grupo de Ações Especializadas em Desastres (Gaed).

Detalhes do resgate e estado da vítima

Vídeos do resgate mostram bombeiros chamando por possíveis vítimas no interior do depósito. Após insistência, os agentes ouviram um grito baixo e conseguiram localizar o homem com os membros inferiores presos sob as prateleiras congeladas.

A vítima foi localizada às 4h12. Às 4h34, os socorristas conseguiram acesso completo ao homem, que apresentava nível de consciência Glasgow 12, ou seja, consciente, mas com resposta neurológica reduzida.

Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas com luxação no tornozelo direito e suspeita de fratura na escápula direita. As circunstâncias do **acidente com empilhadeira** ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

