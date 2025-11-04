Capa Jornal Amazônia
Entenda o que é o Teste de Rorschach mostrado na série 'Tremembé' para avaliar criminosos

O procedimento foi realizado pelos personagens Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá

Victoria Rodrigues
fonte

O Teste de Rorschach funciona como uma avaliação psicológica dos criminosos. (Foto: Divulgação)

Nos primeiros episódios da série “Tremembé”, da plataforma de streaming Prime Vídeo, é reproduzido o Teste Rorschach que é utilizado na vida real para avaliar o comportamento dos criminosos que estão detidos em presídios. Ao longo da trama, o teste é aplicado aos detentos dos crimes mais famosos do país, que são: Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

O que é o Teste de Rorschach?

O Teste Rorchach, também conhecido pelos criminosos como “Teste do Borrão”, é um procedimento que pode decidir se os detentos estão liberados ou não para retornar à vida normal. Ele foi criado pelo pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach no início do século XX e reúne imagens abstratas nas cores preto e branco, e outras coloridas que devem ser observadas por quem realizará o exame psicológico.

De modo inicial, o teste surgiu para auxiliar na identificação de alguns distúrbios da mente, como por exemplo: esquizofrenia, transtornos de ansiedade e fobias. Mas, com o passar dos tempos, o procedimento passou também a ser utilizado especificamente para perícias judiciais e processos criminais  com o intuito de compreender como os detentos enxergam o mundo e reagem a estímulos.

Como funciona o teste?

Para realizar o Teste Rorschach, é necessário que o criminoso diga o que está observando na figura por cerca de duas horas, sendo que a resposta dos presidiários vai identificar padrões de pensamento, funcionamento emocional e traços de personalidade. Porém, apesar de ser um exame bastante utilizado em presídios, o teste ainda recebe muitas críticas de especialistas por não ser muito confiável.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

série

tremembé

teste de rorschach

criminosos

presídio
Brasil
.
