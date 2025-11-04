De Belém para o streaming: conheça Ullisses Campbell, paraense por trás da série Tremembé

A série Tremembé, sucesso de audiência no Prime Video, tem como base a obra de um jornalista paraense. Ullisses Campbell, natural de Belém, é o autor dos livros-reportagens que inspiraram a produção: Suzane: Assassina e Manipuladora (Matrix, 2020) e Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (Matrix, 2021). Ambos foram escritos com base em entrevistas e investigações realizadas pelo autor, reconhecido nacionalmente por sua atuação no jornalismo investigativo.

VEJA MAIS

Ullisses Campbell deu os primeiros passos na profissão no jornal O Liberal, em Belém. Posteriormente, integrou as redações do Correio Braziliense e da Folha de S.Paulo, além de colaborar com revistas como Veja, Época e Superinteressante. Atualmente, é colunista do jornal O Globo, onde comanda a coluna True Crime, dedicada a casos reais que mais parecem saídos da ficção.

Com uma trajetória de mais de 25 anos, o jornalista paraense soma três Prêmios Esso e um Prêmio Embratel de Jornalismo. Além dos livros que deram origem à série Tremembé, é autor de outras obras de destaque, como Flordelis: A Pastora do Diabo, Francisco de Assis: O Maníaco do Parque e Tremembé: O Presídio dos Famosos, todas publicadas pela editora Matrix.