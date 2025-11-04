Capa Jornal Amazônia
Ex-prefeito condenado por corrupção reclama de ator 'feio' que o interpreta na série 'Tremembé'

'Queria o Fábio Assunção no meu lugar', disse o político condenado por 20 anos pelos crimes de corrupção

Gabrielle Borges
Mesmo após a prisão, o ex-prefeito nunca deixou de dizer em entrevistas que foi vítima de perseguição política (Reprodução/O Dia)

O ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, o político e jornalista Acir Filló, condenado por corrupção e por ter dividido cela com nomes responsáveis por crimes que chocaram o Brasil, ficou incomodado com sua versão na série "Tremembé, a prisão dos famosos", da Prime Video.

O político e jornalista não gostou nem um pouco do ator escalado para interpretá-lo "Podiam ter me dado um ator mais bonito... Queria o Fábio Assunção", revelou ele. Alcir ficou conhecido por escrever o livro “Diário de Tremembé”, em que narra o dia a dia ao lado de Roger Abdelmassih, Daniel e Cristian Cravinhos e Alexandre Nardoni, em Tremembé, o "presídio dos famosos".

A obra, cheia de histórias sobre o presídio, foi censurada pela Justiça paulista em 2019, pois Filló não tinha autorização para escrever dentro do sistema prisional. Mesmo após a prisão, o ex-prefeito nunca deixou de dizer em entrevistas que foi vítima de perseguição política e que aprendeu a observar a alma humana dentro da cadeia.

Atualmente em regime aberto, Filló dá palestras sobre sua experiência atrás das grades e diz que pretende lançar uma nova versão do "Diário de Tremembé".

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com

