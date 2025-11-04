'Tremembé': Livro sobre Suzane von Richthofen que inspirou série foi suspenso 2 vezes

Suzane: Assassina e Manipuladora, livro de Ulisses Campbell que inspirou a série Tremembé passou por alguns obstáculos para se tornar um best-seller. O volume, que chegou às livrarias no começo de 2020, teve sua publicação parada duas vezes, com uma delas sendo resolvida apenas pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Inicialmente, Assassina e Manipuladora seria publicada pela editora Contexto. O selo acabou desistindo do lançamento, afirmando "análise da conjuntura do mercado". Campbell, no entanto, disse que o problema foi seu desejo de publicar fotos no livro, algo que a editora era contra. Uma semana depois, o título chegou à Editora Matrix, que marcou o lançamento do livro para as primeiras semanas de 2020.

Em novembro de 2019, meses antes da publicação da biografia não-autorizada, Suzane entrou na justiça para proibir a publicação do livro. Na ocasião, a juíza Sueli Zeraik do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu liminar que proibiu a veiculação do volume, afirmando que a obra não era de "interesse público" e que ela feria o direito do preso de não ser exposto "à inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena".

Em dezembro daquele ano, Moraes derrubou a liminar, dizendo que a proibição da venda do livro representaria um caso de censura prévia, "cujo traço marcante é o caráter preventivo e abstrato de restrição à livre manifestação de pensamento, que é repelida frontalmente pelo texto constitucional, em virtude de sua finalidade antidemocrática".

Com o livro liberado pela justiça, Suzane: Assassina e Manipuladora foi um sucesso de vendas, figurando diversas vezes entre os livros mais vendidos do País. Em 2023, quando a Matrix se preparava para um novo lançamento do livro, em um box contendo outros dois trabalhos de Campbell sobre Elize Matsunaga e Flordelis, a revelação da gravidez de Suzane, que já cumpria a pena em regime aberto, levou à suspensão da impressão da nova edição.

À época, o livro já havia sido enviado para a gráfica responsável quando a Matrix paralisou a publicação. Campbell retrabalhou o texto para incluir a novidade, e a edição começou a ser vendida em setembro de 2023. Suzane deu à luz Felipe, fruto de sua união com o médico Felipe Muniz, em janeiro de 2024.

Suzane: Assassina e Manipuladora está à venda em livrarias e lojas online, assim como Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido e Flordelis: A Pastora do Diabo, também escritas por Campbell.

Tremembé está disponível no Prime Video.