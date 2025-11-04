Capa Jornal Amazônia
Detento de Tremembé revela romance com Cristian Cravinhos e 'prova de amor' dentro do presídio

Ricardo, que diz ser o verdadeiro Duda, detalha namoro com Cristian Cravinhos na penitenciária e relembra gesto romântico que não foi mostrado na série

Hannah Franco

Ricardo de Freitas Nascimento, de 36 anos, afirmou na última segunda-feira (3/11) ser o verdadeiro “Duda”, personagem da série Tremembé, do Prime Video, e revelou detalhes do relacionamento que teria mantido com Cristian Cravinhos enquanto ambos estavam presos na penitenciária paulista.

A série, que retrata o cotidiano de detentos envolvidos em crimes de grande repercussão, abordou romances dentro do presídio, como o de Sandrão com Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen, e também o relacionamento homoafetivo entre Cristian Cravinhos e Duda. Na produção, o personagem Duda é condenado por assalto à mão armada e se aproxima dos irmãos Cravinhos após ser transferido para Tremembé.

Em uma transmissão ao vivo no TikTok, Ricardo detalhou o relacionamento. “O Cristian era incrível comigo. Não tinha nada que eu quisesse lá dentro que ele não fizesse. Tudo que eu queria, ele fazia”, disse. Ele contou que o namoro durou nove meses e descreveu uma prova de afeto que não foi retratada na série: Cristian teria comprado sabonetes de marcas específicas para decorar a cama de Ricardo com pétalas formando um coração gigante.

“Eu usava sabonete só da O Boticário e da Natura. O Cristian saiu arrecadando na cadeia inteira. Ele comprou todos que encontrou e fez um coração gigante na minha cama”, relatou Ricardo, acrescentando que ambos demonstravam carinho por meio de pequenos gestos. Ele recordou a reação de Cristian ao ver o gesto: “Ele falou: ‘Meu Deus do céu, lá fora as pessoas não fazem isso e você faz aqui dentro. Você é de outro mundo’”.

O relacionamento terminou quando Cristian começou a cumprir pena em regime aberto. Ricardo disse que se encontraram apenas uma vez após a saída do ex-parceiro, mas mantiveram contato por cartas.

Na vida real, Ricardo tinha 26 anos quando foi condenado por assalto à mão armada e transferido para Tremembé, que ficou conhecida como “presídio dos famosos” por abrigar detentos de casos de grande repercussão. Filho de policial, ele foi colocado na mesma ala dos irmãos Cravinhos, onde chamou atenção por seus “gestos bem femininos”, segundo o livro Suzane: Assassina e Manipuladora, de Ulisses Campbell.

Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, já criticou a forma como foi retratado em Tremembé, classificando a série como “fake news”.

