Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mãe é presa após exame detectar cocaína na urina da filha de 3 anos

Segundo a delegada Amanda Andrade, a mãe permaneceu foragida até ser localizada no início desta semana

Estadão Conteúdo
fonte

Exame detectou cocaína na urina da criança de 3 anos (Reprodução / Polícia Civil)

Uma mulher de 33 anos foi presa na segunda-feira, 9, após um exame detectar cocaína na urina de sua filha de 3 anos, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. O caso começou a ser investigado em setembro de 2025, após o pai da menina perceber que a filha estava "grogue" ao voltar de um fim de semana com a mãe, disse a polícia. O nome da suspeita não foi divulgado e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

O pai levou a menina até o hospital, onde um exame confirmou a presença de cocaína na urina da criança, o que levou a Polícia Civil a solicitar a prisão da mulher ainda em setembro do ano passado, por maus-tratos.

Segundo a delegada Amanda Andrade, a mãe permaneceu foragida até ser localizada no início desta semana, no bairro de São Vicente, zona metropolitana de Porto Alegre. "A criança relatou que a mãe teria dado um remédio a ela, mas a menor segue bem", esclareceu Amanda.

A mãe foi ouvida no momento da prisão e negou que tivesse dado cocaína para a filha. Ela alegou que um "amigo", atual namorado, teria usado a droga e deixado o pino no banheiro, quando a criança teria pegado.

Conforme a delegada, a mãe podia ver a filha em um final de semana a cada 15 dias. O pai já havia solicitado a guarda unilateral da criança por desconfiar da mãe, pelo histórico com medicamentos.

O inquérito aguarda os laudos periciais do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para esclarecer a quantidade exata de droga à qual a criança foi submetida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CRIANÇA/EXAME/COCAÍNA/MÃE/PRISÃO
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda