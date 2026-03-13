DJ Rennan da Penha é alvo de críticas por transfobia contra Erika Hilton

O DJ Rennan da Penha foi acusado nas redes sociais de transfobia contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) após publicar um conteúdo considerado ofensivo nos stories do Instagram. A postagem ocorreu após repercussão das declarações do apresentador Ratinho sobre a parlamentar.

Criador da Parada LGBTQIA+ no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Rennan publicou uma imagem de um corpo feminino com o rosto do personagem Quico, do seriado Chaves. Na publicação, ele escreveu a frase “Pessoas que gestam” e citou diretamente o nome da parlamentar..

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A postagem foi feita após Erika Hilton protocolar um pedido de investigação contra Ratinho, por uma fala considerada transfóbica durante o programa exibido pelo SBT.

DJ enviou áudio após críticas de seguidores

Após a repercussão da publicação, um internauta afirmou que deixaria de seguir o DJ nas redes sociais. Em resposta, Rennan da Penha enviou um áudio ao usuário, que posteriormente foi compartilhado nas redes. Na gravação, o DJ critica a deputada e afirma ser contrário às atitudes dela.

“Muito obrigado por você parar de me seguir. Porque eu sou contra as atitudes hipócritas da Erika Hilton”, diz o DJ no início do áudio.

Na sequência, ele faz críticas à parlamentar e menciona gastos públicos relacionados ao mandato.

Postagem de Rennan da Penha gera acusações de transfobia (Reprodução/Instagram)

O que aconteceu entre Erika Hilton e Ratinho

A polêmica teve início após declarações do apresentador Ratinho, feitas na quarta-feira (11), durante o programa exibido no SBT. Na ocasião, ele comentou a eleição de Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

Durante o programa, o apresentador afirmou que “ela não é mulher, ela é trans”, ao comentar a escolha da deputada para presidir o colegiado. Após a declaração, Erika Hilton anunciou que entrou com pedido de ação criminal por transfobia contra Ratinho.

Em publicação nas redes sociais, a deputada confirmou a medida judicial. “Sim, estou processando o apresentador Ratinho”, escreveu a parlamentar em suas contas no X e no Instagram.

Além da ação criminal, Erika Hilton também entrou com um processo na esfera cível contra o apresentador e contra o SBT, emissora responsável pelo programa.

A deputada solicita indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos, valor que, segundo ela, seria destinado a projetos de proteção a mulheres vítimas de violência de gênero.

Durante o programa, Ratinho questionou a escolha da parlamentar para presidir a comissão. “Eu não achei muito justo. Tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans?”, afirmou o apresentador.

Em seguida, ele também declarou que “mulher para ser mulher tem que ter útero” e mencionou características biológicas ao comentar o tema. As declarações geraram repercussão nas redes sociais e motivaram a ação judicial anunciada pela deputada.

Confira o momento: