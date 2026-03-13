Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

DJ Rennan da Penha é alvo de críticas por transfobia contra Erika Hilton

Publicação do DJ nas redes sociais ocorre após deputada processar Ratinho por declarações consideradas transfóbicas

Hannah Franco
fonte

Rennan da Penha é criticado por publicação transfóbica contra Erika Hilton (Reprodução/Instagram)

O DJ Rennan da Penha foi acusado nas redes sociais de transfobia contra a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) após publicar um conteúdo considerado ofensivo nos stories do Instagram. A postagem ocorreu após repercussão das declarações do apresentador Ratinho sobre a parlamentar.

Criador da Parada LGBTQIA+ no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, Rennan publicou uma imagem de um corpo feminino com o rosto do personagem Quico, do seriado Chaves. Na publicação, ele escreveu a frase “Pessoas que gestam” e citou diretamente o nome da parlamentar..

VEJA MAIS

image Após polêmica com Erika Hilton, SBT diz que falas de Ratinho 'não refletem posição da emissora'
Emissora publicou nesta quinta-feira (12) uma nota repudiando as falas transfóbicas do apresentador

image VÍDEO: Ratinho faz comentário transfóbico contra deputada Erika Hilton
Apresentador criticou eleição da parlamentar para presidência da Comissão da Mulher da Câmara e afirmou que “mulher para ser mulher precisa ter útero”

A postagem foi feita após Erika Hilton protocolar um pedido de investigação contra Ratinho, por uma fala considerada transfóbica durante o programa exibido pelo SBT.

DJ enviou áudio após críticas de seguidores

Após a repercussão da publicação, um internauta afirmou que deixaria de seguir o DJ nas redes sociais. Em resposta, Rennan da Penha enviou um áudio ao usuário, que posteriormente foi compartilhado nas redes. Na gravação, o DJ critica a deputada e afirma ser contrário às atitudes dela.

“Muito obrigado por você parar de me seguir. Porque eu sou contra as atitudes hipócritas da Erika Hilton”, diz o DJ no início do áudio.

Na sequência, ele faz críticas à parlamentar e menciona gastos públicos relacionados ao mandato.

image Postagem de Rennan da Penha gera acusações de transfobia (Reprodução/Instagram)

O que aconteceu entre Erika Hilton e Ratinho

A polêmica teve início após declarações do apresentador Ratinho, feitas na quarta-feira (11), durante o programa exibido no SBT. Na ocasião, ele comentou a eleição de Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

Durante o programa, o apresentador afirmou que “ela não é mulher, ela é trans”, ao comentar a escolha da deputada para presidir o colegiado. Após a declaração, Erika Hilton anunciou que entrou com pedido de ação criminal por transfobia contra Ratinho.

Em publicação nas redes sociais, a deputada confirmou a medida judicial. “Sim, estou processando o apresentador Ratinho”, escreveu a parlamentar em suas contas no X e no Instagram.

Além da ação criminal, Erika Hilton também entrou com um processo na esfera cível contra o apresentador e contra o SBT, emissora responsável pelo programa.

A deputada solicita indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos, valor que, segundo ela, seria destinado a projetos de proteção a mulheres vítimas de violência de gênero.

Durante o programa, Ratinho questionou a escolha da parlamentar para presidir a comissão. “Eu não achei muito justo. Tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans?”, afirmou o apresentador.

Em seguida, ele também declarou que “mulher para ser mulher tem que ter útero” e mencionou características biológicas ao comentar o tema. As declarações geraram repercussão nas redes sociais e motivaram a ação judicial anunciada pela deputada.

Confira o momento:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

erika hilton

rennan da penha

ratinho

transfobia

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

novidade

Seleção brasileira lança camisa azul para a Copa com logo da marca de Michael Jordan

Patrocinada pela gigante americana de material esportivo Nike desde 1996, a equipe brasileira é a primeira seleção a exibir o logo da Jordan Brand em sua história

12.03.26 23h30

Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

11.03.26 13h38

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

MIRA

Tigrinho no alvo: influenciadores que postavam ganhos fictícios são alvo de operação

Segundo investigações, influenciadores postavam lucro fictício, atraíam apostadores e ganhavam comissão de plataformas sem regulamentação

14.03.26 10h04

RED PILL

Camiseta usada por suspeito de estupro coletivo é retirada das lojas; entenda

Marca retira roupas com frase “Regret Nothing” após jovem se apresentar à polícia usando a estampa; empresa afirma repudiar qualquer forma de violência

13.03.26 12h31

BRASIL

Jovem é salva por estudantes após tentativa de abuso; suspeito é detido

Grupo de alunos retornava da escola quando flagraram o momento em que a jovem era abordada pelo suspeito

13.03.26 11h51

ATO OBSCENO

VÍDEO: Mais um flagrante de sexo no Lago de Palmas ganha as redes sociais e viraliza

O local tem sido palco de cenas semelhantes que se repetem com frequência aos finais de semana

14.03.26 0h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda