VÍDEO: homem 'corre' 5 km dentro de banheiro de avião para bater meta

Um atleta e criador de conteúdo chamou atenção nas redes sociais ao improvisar um treino incomum durante um voo de longa duração. O influenciador Dom Stroh decidiu completar 5 km de corrida dentro do banheiro de um avião, a cerca de 9.144 metros de altitude, para não quebrar sua rotina de exercícios.

O registro foi publicado no Instagram e viralizou, ultrapassando 12 milhões de visualizações. Nas imagens, o atleta aparece correndo em círculos no pequeno espaço do toalete da aeronave e até pisando repetidamente no vaso sanitário para simular os passos de uma corrida.

VEJA MAIS

A situação aconteceu durante um voo de aproximadamente 11 horas. Para cumprir a meta diária, Dom deixou o assento e foi até o banheiro da aeronave, onde permaneceu por quase uma hora realizando o exercício improvisado.

Apesar da curiosidade gerada pelo desafio, especialistas e orientações de segurança da aviação indicam que passageiros não devem permanecer por longos períodos no banheiro da aeronave.

Isso ocorre porque o local não possui cintos de segurança, o que aumenta o risco de acidentes caso ocorra turbulência durante o voo. Esse tipo de instabilidade pode surgir de forma inesperada, colocando em risco quem estiver fora do assento.

As recomendações também indicam que os passageiros evitem utilizar o toalete durante a decolagem, o pouso ou quando o sinal de apertar cintos estiver aceso.