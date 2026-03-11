Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: homem 'corre' 5 km dentro de banheiro de avião para bater meta

Criador de conteúdo Dom Stroh improvisou treino em voo de 11 horas para cumprir meta diária de corrida

Hannah Franco
fonte

Vídeo mostra homem correndo 5 km dentro de banheiro de avião (Instagram/@dom.stroh)

Um atleta e criador de conteúdo chamou atenção nas redes sociais ao improvisar um treino incomum durante um voo de longa duração. O influenciador Dom Stroh decidiu completar 5 km de corrida dentro do banheiro de um avião, a cerca de 9.144 metros de altitude, para não quebrar sua rotina de exercícios.

O registro foi publicado no Instagram e viralizou, ultrapassando 12 milhões de visualizações. Nas imagens, o atleta aparece correndo em círculos no pequeno espaço do toalete da aeronave e até pisando repetidamente no vaso sanitário para simular os passos de uma corrida.

A situação aconteceu durante um voo de aproximadamente 11 horas. Para cumprir a meta diária, Dom deixou o assento e foi até o banheiro da aeronave, onde permaneceu por quase uma hora realizando o exercício improvisado.

Apesar da curiosidade gerada pelo desafio, especialistas e orientações de segurança da aviação indicam que passageiros não devem permanecer por longos períodos no banheiro da aeronave.

Isso ocorre porque o local não possui cintos de segurança, o que aumenta o risco de acidentes caso ocorra turbulência durante o voo. Esse tipo de instabilidade pode surgir de forma inesperada, colocando em risco quem estiver fora do assento.

As recomendações também indicam que os passageiros evitem utilizar o toalete durante a decolagem, o pouso ou quando o sinal de apertar cintos estiver aceso.

