'Vovô gostoso' impressiona ao completar 60 anos com aparência jovem; saiba quem é

O modelo e fotógrafo Chuando Tan, natural de Singapura, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao completar 60 anos. O influenciador celebrou o aniversário com uma publicação no Instagram segurando balões com o número que marca a nova idade, mas o que mais surpreendeu os seguidores foi a aparência jovem.

Na legenda da postagem, o modelo refletiu sobre o tempo e a vida. “Hoje, no meu aniversário de 60 anos, sou lembrado de que o tempo é a única riqueza verdadeira. Cada nascer do sol chega como uma herança, não como uma garantia. Sou grato por ainda estar neste planeta. Desejo paz na Terra”, escreveu.

A publicação rapidamente ganhou repercussão entre os mais de 2 milhões de seguidores do influenciador. Muitos usuários comentaram surpresos com a idade do modelo e elogiaram a aparência.

Entre as milhares de reações, diversos seguidores demonstraram incredulidade com a idade de Chuando Tan. Alguns comentários viralizaram na própria postagem. “Ele parece mais jovem que eu… eu tenho 23 anos”, disse um. “Eu sei que ele é um vampiro, mas não posso provar”, comentou outro internauta. “O vovô mais gostoso do mundo”, disse outra.

Essa não é a primeira vez que Chuando Tan vira assunto na internet. Em 2017, ele também ganhou grande repercussão nas redes sociais pelo mesmo motivo: manter um rosto jovial e um físico definido mesmo com idade considerada avançada.

Em entrevista recente à revista Vogue Singapura, Chuando Tan comentou sobre os hábitos que considera importantes para envelhecer com qualidade.

Segundo ele, manter uma alimentação equilibrada faz parte da rotina, além de outros cuidados voltados à saúde. O modelo também destacou que a forma de pensar pode influenciar diretamente na maneira como as pessoas encaram o processo de envelhecimento. Para o influenciador, “a forma de pensar é um fator essencial para envelhecer com qualidade”.