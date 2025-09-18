Após dormir com 800 homens, Vovó Fitness diz ter encontrado paz na 'hora H'

Com 53 anos e morando atualmente em Londres, a brasileira Andréa Sunshine, conhecida nas redes sociais como a “Vovó Fitness”, voltou a chamar atenção após contar que já teve cerca de 800 parceiros sexuais ao longo da vida e que, hoje, vive uma relação mais consciente com o prazer. A revelação foi feita durante uma entrevista à revista Quem.

Segundo a ex-fisiculturista, a jornada sexual foi marcada por experiências diversas e também por aprendizados. Ela chegou a relatar que, no passado, foi alvo de reclamações de vizinhos por conta dos barulhos durante suas relações sexuais. A situação fez com que ela buscasse mais controle e equilíbrio em seus momentos íntimos.

“Sexo é saúde e alegria, mas precisa de bom senso. Não é sobre deixar de aproveitar, mas sim sobre como aproveitar com inteligência”, afirmou.

Ainda segundo a musa da maturidade ela, o maior segredo que descobriu com o tempo foi o poder do autocontrole durante o sexo, especialmente em ambientes mais sensíveis ao som. “Aprendi a controlar gemidos e barulhos. Quando você controla o ritmo, sente muito mais cada detalhe”, disse.

Para ela, a intensidade não está apenas nos gestos explosivos, mas também na capacidade de sentir com mais presença e menos ansiedade. “A suavidade pode ser tão poderosa quanto a intensidade. A entrega sem pressa é onde mora a paz”, completou.

Com milhares de seguidores nas redes sociais, Andréa Sunshine ficou conhecida por sua rotina intensa de treinos, corpo musculoso e declarações polêmicas sobre vida íntima após os 50 anos.