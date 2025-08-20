Vovó fitness de 55 anos revela abandono de anabolizantes: 'Muita gente julga pela voz'

Andréa Sunshine, conhecida como "vovó fitness", esclareceu em suas redes sociais que não utiliza mais anabolizantes e está priorizando sua saúde nesta fase da vida. A fisiculturista fez essas declarações em suas redes digitais, onde mantém contato direto com seus seguidores.

A influenciadora decidiu se manifestar após receber diversos comentários questionando se sua voz grave seria consequência do uso dessas substâncias. "Muita gente julga pela voz, dizem que é efeito de anabolizante, mas a minha voz sempre foi assim. Minha mãe, minhas filhas, toda minha família tem voz grave", declarou Andréa.

Sunshine admitiu que utilizou anabolizantes durante sua carreira competitiva, sempre com supervisão profissional. "Sim, usei hormônios quando competia e também fiz ciclos isolados. Sempre com acompanhamento médico, porque não vale se arriscar", afirmou a influenciadora.

Os esteroides anabolizantes são drogas que se assemelham à testosterona ou outros andrógenos (hormônios masculinos produzidos nos testículos), administradas principalmente por via oral ou injetável. Por isso, também são chamados de esteroides androgênicos e anabolizantes (EAA). Essas substâncias promovem o crescimento celular e sua divisão, levando ao aumento no tamanho do músculo, o que explica seu uso indevido para fins estéticos.

Aos 55 anos e passando pela menopausa, Andréa explicou que seu corpo responde de maneira diferente aos hormônios atualmente. "Com 55 anos e em fase de menopausa, eu não faço mais ciclos. O corpo responde diferente nessa fase e meu objetivo não é mais competir ou alcançar o físico de palco. Hoje meu foco é saúde, estabilidade hormonal e bem-estar", disse.

Durante o período em que usou anabolizantes, a fisiculturista experimentou aumento de pelos, o que a levou a realizar sessões de depilação a laser. Ela ressaltou a importância do treinamento e da alimentação adequada, independentemente do uso de substâncias. "O treino é essencial. Sem treino e dieta, nenhum hormônio faz milagre. Mas junto com o bônus vêm os ônus", comentou sobre os efeitos colaterais.

Vale ressaltar que o uso indevido de anabolizantes está associado a diversos problemas de saúde, como tremores, acne severa, retenção de líquidos, dores nas juntas, aumento da pressão sanguínea, tumores no fígado e pâncreas, além de alterações nos níveis de coagulação sanguínea e de colesterol. Em mulheres, especificamente, os efeitos podem incluir engrossamento da voz, crescimento de pelos no rosto e no corpo, redução dos seios e irregularidade ou interrupção das menstruações.

Andréa deixou em aberto a possibilidade de retomar o uso caso decida voltar a competir profissionalmente. "Hoje eu escolho não usar hormônios, mas se um dia eu voltar a competir, posso sim fazer um ciclo novamente. No momento, minha escolha é viver o equilíbrio da mulher que eu me tornei, sem mentiras e sem máscaras", concluiu.

(Reprodução / Instagram @andrea__sunshinee)