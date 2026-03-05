VÍDEO: Criança de 4 anos em tratamento contra câncer viraliza com dança ao lado de enfermeiros

A pequena Maitê, de apenas 4 anos, conquistou a internet após aparecer dançando ao lado de enfermeiros em um hospital de São Paulo. Em tratamento contra um tipo de câncer que afeta os rins, a menina chamou a atenção nas redes sociais pela alegria e espontaneidade durante a gravação.

O vídeo mostra a criança se divertindo ao som da música "Vira Vira Virou", acompanhada pela equipe de enfermagem. Com direito a coreografia improvisada, Maitê lidera a dança enquanto os profissionais repetem os passos atrás dela.

Publicada há menos de 15 dias no Instagram, a gravação rapidamente viralizou e já ultrapassou a marca de 13 milhões de visualizações, além de acumular quase 2 milhões de curtidas e cerca de 23 mil comentários.

Criança foi diagnosticada há um ano

Diagnosticada em março do ano passado com nefroblastoma, também conhecido como Tumor de Wilms, Maitê tem compartilhado momentos de sua rotina de tratamento nas redes sociais. Apesar da doença, a menina costuma encarar as visitas ao hospital de forma leve e divertida, o que tem conquistado milhares de seguidores.

Priscila Cardoso Lago, de 41 anos, contou que a filha ainda não tem dimensão da repercussão do vídeo. Segundo ela, Maitê apenas gosta de gravar e assistir às próprias danças. “Ela não entende a dimensão do que isso significa, mas adora saber que recebeu muitas curtidas”, afirmou.

A ideia de gravar o vídeo partiu dos próprios enfermeiros, logo após o fim do plantão. “Escolhemos a coreografia e pedi para ela ficar na frente para eles copiarem. Ela fez tudo direitinho, sem ensaio nenhum”, relatou Priscila.

Inicialmente, a publicação tinha como objetivo apenas compartilhar o momento com amigos e com os profissionais do hospital, mas acabou ganhando grande repercussão na internet.

Repercussão

Nos comentários da publicação, internautas demonstraram emoção com a cena e enviaram mensagens de carinho e apoio à criança. Entre as milhares de interações, muitos destacaram a energia positiva transmitida por Maitê durante o tratamento.

Até o próprio hospital comentou a postagem, ressaltando que o cuidado com os pacientes vai além dos procedimentos clínicos e inclui momentos de acolhimento e humanização.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)