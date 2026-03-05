Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

VÍDEO: Criança de 4 anos em tratamento contra câncer viraliza com dança ao lado de enfermeiros

A publicação tinha como objetivo de compartilhar o momento com amigos e profissionais do hospital, mas acabou ganhando grande repercussão

Gabrielle Borges
fonte

Criança viralizou com trend de redes sociais (Reprodução)

A pequena Maitê, de apenas 4 anos, conquistou a internet após aparecer dançando ao lado de enfermeiros em um hospital de São Paulo. Em tratamento contra um tipo de câncer que afeta os rins, a menina chamou a atenção nas redes sociais pela alegria e espontaneidade durante a gravação.

O vídeo mostra a criança se divertindo ao som da música "Vira Vira Virou", acompanhada pela equipe de enfermagem. Com direito a coreografia improvisada, Maitê lidera a dança enquanto os profissionais repetem os passos atrás dela.

Publicada há menos de 15 dias no Instagram, a gravação rapidamente viralizou e já ultrapassou a marca de 13 milhões de visualizações, além de acumular quase 2 milhões de curtidas e cerca de 23 mil comentários.

VEJA MAIS

image Criança viraliza nas redes sociais ao andar pelas ruas fantasiada de personagem da ‘Carreta Furacão'
Na internet, o pequeno Benício é conhecido como "Mini Fofãozinho" por dançar pelas ruas com fantasia do personagem


image VÍDEO: Criança viraliza nas redes sociais ao pedir arroz e feijão no café da manhã
Josué, de 2 anos, viralizou após sua mãe, Renata Viana, compartilhar o pedido inusitado no TikTok


image Criança que nasceu em 2020 viraliza ao achar que todo item de rua é álcool em gel
A bebê aperta interruptores, poste de luz e passa nas mãos como se estivesse passando o produto

Criança foi diagnosticada há um ano

Diagnosticada em março do ano passado com nefroblastoma, também conhecido como Tumor de Wilms, Maitê tem compartilhado momentos de sua rotina de tratamento nas redes sociais. Apesar da doença, a menina costuma encarar as visitas ao hospital de forma leve e divertida, o que tem conquistado milhares de seguidores.

Priscila Cardoso Lago, de 41 anos, contou que a filha ainda não tem dimensão da repercussão do vídeo. Segundo ela, Maitê apenas gosta de gravar e assistir às próprias danças. “Ela não entende a dimensão do que isso significa, mas adora saber que recebeu muitas curtidas”, afirmou.

A ideia de gravar o vídeo partiu dos próprios enfermeiros, logo após o fim do plantão. “Escolhemos a coreografia e pedi para ela ficar na frente para eles copiarem. Ela fez tudo direitinho, sem ensaio nenhum”, relatou Priscila.

Inicialmente, a publicação tinha como objetivo apenas compartilhar o momento com amigos e com os profissionais do hospital, mas acabou ganhando grande repercussão na internet.

Repercussão

Nos comentários da publicação, internautas demonstraram emoção com a cena e enviaram mensagens de carinho e apoio à criança. Entre as milhares de interações, muitos destacaram a energia positiva transmitida por Maitê durante o tratamento.

Até o próprio hospital comentou a postagem, ressaltando que o cuidado com os pacientes vai além dos procedimentos clínicos e inclui momentos de acolhimento e humanização.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

Viralizou

trend do tiktok
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda