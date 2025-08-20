Capa Jornal Amazônia
Criança viraliza nas redes sociais ao andar pelas ruas fantasiada de personagem da ‘Carreta Furacão'

Na internet, o pequeno Benício é conhecido como "Mini Fofãozinho" por dançar pelas ruas com fantasia do personagem

Victoria Rodrigues
fonte

O pequeno Benício acumula mais de 10 mil seguidores em seu perfil do Instagram. (Foto: Reprodução/ Instagram | @babyboys.ben)

O menino Benício, de 2 anos, viralizou nas redes sociais ao dançar pelas ruas de seu bairro vestido com uma fantasia do personagem "Fofão" ao som da "Carreta Furacão". A performance do pequeno, conhecido como "Mini Fofãozinho", conquistou os internautas pela criatividade da apresentação.

O “Mini Fofãozinho”, como é conhecido pelas pessoas da internet, é muito fã do grupo “Trenzinho da Alegria” e costuma compartilhar vídeos com a mesma fantasia em seu perfil monitorado pela mãe, que já acumula mais de 10 mil seguidores no Instagram. Além da produção de vídeos engraçados pelas ruas da cidade, Benício também coleciona fotos com o irmão que é recém-nascido no perfil.

Nos comentários da publicação do vídeo, algumas pessoas falaram sobre a fantasia do personagem e o requebrado divertido da criança. “Tô com inveja de quem ainda não assistiu esse vídeo, me tirou tanta risada”, revelou uma seguidora. “Já pode ser contratado para a carreta furacão”, escreveu outra. “Ele precisa encontrar os outros integrantes e montar a mini carreta furacão”, sugeriu uma terceira.

Já outras compararam a fantasia de Benício com a do boneco “Chucky”, que é personagem de uma franquia mundialmente famosa de filmes de terror. “Mirou no fofão e acertou no Chuck”, disse uma pessoa. “Eu achei que ele estava fantasiado de Chucky para assustar as pessoas kkk”, destacou outra. “Não deixa ele sair assim à noite, porque se eu vejo, mulher, é perigoso eu chutar longe”, brincou uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

