VÍDEO: Grupo contrata Carreta Furacão para confraternização em Belém e vídeo viraliza

Já imaginou uma simples confraternização de amigos virar um verdadeiro evento pelas ruas de Belém? Foi exatamente isso que aconteceu com o grupo da empresa paraense Baleiros Badalados, especializada em animação de eventos com personagens vivos. A festa começou em uma pool party e terminou em grande estilo com a famosa Carreta Furacão levando alegria e música pelas principais ruas da cidade.

O vídeo do momento foi compartilhado pelo influenciador Igor Bacelar, conhecido como Tuppiniqueen, e mostra cenas inesquecíveis do rolê, que ele descreveu como "o suco de caos puríssimo".

Na carreta, era possível ver os participantes – ainda trajando roupas de banho – cantando e dançando ao som de funk, tecnomelody e axé. Entre as figuras mais animadas estavam os personagens Fofão e Luigi, do Mario Bros, fazendo piruetas e interagindo com as pessoas nas ruas.

VEJA MAIS

Embora tenha sido apelidada de "Carreta Furacão" nas redes sociais, o trajeto foi organizado pelo Bonde da Alegria. O grupo passou por diversos pontos turísticos da cidade, como o Ver-o-Peso, onde atraíram olhares curiosos e divertidos.

Em outro vídeo, Tuppiniqueen explicou que a confraternização ocorre tradicionalmente em janeiro, quando a equipe da Baleiros Badalados pode aproveitar o período menos movimentado após a alta temporada de eventos em dezembro.

Nos comentários do vídeo, que já viralizou, internautas se mostraram entusiasmados e com vontade de participar. "Como faço pra entrar nesse grupo?? 🤗😆 Ameiiiii", escreveu uma seguidora. Outro comentou: "MEU DEEEEEEUS!!! Uma confra na carreta furacão deve ser firme hahaha".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)