Taxista ucraniano se diverte ao som de tecnomelody 'menina do job'

Durante a passagem por Kiev, na Ucrânia, o correspondente do Grupo Liberal Gustavo Freitas compartilhou um pouco da cultura paraense durante uma viagem de táxi pela região. O taxista ucraniano se divertiu ao som do tecnomelody “menina do job”.

Max é taxista e morava em Donbass, região que é o foco da guerra atualmente, mas se mudou para Kiev há dois anos. Segundo Gustavo, o motorista escreve músicas no tempo livre e pediu que o correspondente mostrasse uma música brasileira.

Na cena registrada, é possível ver que o remix paraense foi aprovado pelo ucraniano, que elogia: “muito bom”.