Homem morre afogado em rio durante confraternização em Marabá

Um homem identificado como Eduardo Gonçalves morreu afogado em um rio na cidade de Marabá, no sudeste do Pará. O corpo da vítima foi localizado na manhã desta segunda-feira (06/01). Segundo as informações de testemunhas, Eduardo estava desaparecido desde a madrugada de domingo (5/01), quando informou que ia para o rio próximo a uma chácara de familiares.

Eduardo era morador do município de Parauapebas. Ele estava participando de uma confraternização familiar quando tudo ocorreu. As informações iniciais são que, por volta de 3h da madrugada, o jovem saiu do local e disse que ia para o rio. Não há detalhes se a vítima estava acompanhada quando desapareceu ou qual a circunstância do afogamento.

Buscas estavam sendo realizadas pelos amigos e familiares na área onde a vítima havia sido vista pela última vez. Pelas redes sociais, vários amigos de Eduardo lamentaram a morte e se solidarizaram com a família, que está abalada com o ocorrido.