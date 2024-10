Menino de 13 anos desaparece após cair de embarcação no rio Piriá em Viseu

Uma criança de 13 anos desapareceu no rio Piriá após cair da embarcação na manhã desta segunda-feira (14/10), no município de Viseu, nordeste do Estado do Pará. A tragédia ocorreu quando a embarcação atravessava o rio, na divisa entre o primeiro e o segundo distrito do município, com um grupo de pessoas.

A criança, identificada com o nome de Luan, caiu na água e sumiu. As pessoas que estavam juntas, ainda chegaram a fazer buscas no local, mas não conseguiram encontrar o menino após a queda. As autoridades teriam sido acionadas para realizar buscas pelo menino.

A criança seria residente da comunidade da Santa Rosa, pertencente ao município de Viseu. As buscas também contou com com o apoio de moradores da comunidade e de familiares.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que apura as circunstâncias do desaparecimento do adolescente por meio da delegacia de Viseu. Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

A redação integrada de O Liberal também entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMP) e aguarda informações sobre o caso.