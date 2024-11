​Homem desaparecido no rio Itacaiúnas é encontrado morto após três dias de buscas

O corpo de Valdivan Costa de Souza, de 41 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (18), após três dias de buscas nas águas da praia da Mocinha, no rio Itacaiúnas, em Marabá, no sudeste paraense. O homem morreu afogado enquanto tomava banho no local, na manhã do último sábado (16).

Valdivan estava acompanhado de amigos e familiares e, ao nadar próximo a uma rabeta, desapareceu nas águas, de acordo com as primeiras informações apuradas pelas autoridades policiais. Segundo relatos de testemunhas, o homem pediu para permanecer no lado oposto do rio, enquanto um​a parte do grupo retornava ao bairro Independência. No momento em que os amigos voltaram para buscá-lo, ainda conseguiram vê-lo sendo levado pela forte correnteza.

As buscas começaram logo após o desaparecimento e contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros e de familiares, que chegaram a contratar embarcações para reforçar os trabalhos no local, os quais se encerram nesta segunda-feira, após os bombeiros e familiares localizarem o corpo do homem.

VEJA MAIS

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil para apurar mais informações sobre a ocorrência. Ainda não houve resposta.