Desaparecidos: Família procura por Luiz Paulo Teixeira do Prado em Castanhal

Luiz Paulo Teixeira do Prado, de 60 anos, está desaparecido desde o dia 15 de agosto de 2024 quando saiu de sua casa no município de Castanhal, no Pará, segundo a família. O homem nasceu em Belém e atualmente mora no município a 75km da capital paraense, no bairro Nova Olinda, próximo à EMEF Madre Maria Vigano.

À Redação Integrada de O Liberal, Paulo Sergio Farias, familiar do desaparecido, diz que Luiz Paulo sofre de Alzheimer, Parkinson e demência, e foi visto pela última vez na frente da residência em que mora, por volta das 13h.

Paulo disse que recebe informações de pessoas de várias cidades que dizem ter visto o desaparecido, mas que ao verificar no local, não se trata de Luiz Paulo. Ele repassou o caso à polícia, que ajuda nas buscas.

"Do dia que comecei essa missão, eu, a polícia e o pessoal da DIOE [Divisão de Investigação e Operações Especiais] de Belém, sempre a gente recebe [informações sobre o desaparecido]. A gente, nos dois primeiros meses, ia sempre em cima. Falaram que era, a gente chegava e não era. Rodava nos bairros de Castanhal, não era. Ia nas cidades vizinhas, e não era", disse o familiar. Assim, a recomendação que recebeu das autoridades foi de não ir mais nos locais de onde supostamente o desaparecido estava, sem ter certeza de que se tratava dele mesmo, devido aos altos gastos com combustível e viagens.

Ajude a localizar Luiz Paulo

Se você tem informações sobre o paradeiro de Luiz Paulo Teixeira do Prado, entre em contato com a família pelo número (91) 98877-8863 - Paulo Sergio Farias, ou pelos canais de comunicação do Grupo Liberal (Instagram, Facebook ou pelo WhatsApp). Qualquer outra informação também pode ser repassada à Polícia, pelo número 190.

É valido destacar que as autoridades policiais devem agir com seus meios com prontidão. Nos casos de pessoas vulneráveis, como crianças e adolescentes, a Lei nº 11.259, determina que a investigação policial seja imediata.

