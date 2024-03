Saiba o que informar em um boletim de ocorrência de uma pessoa desaparecida

Ter um familiar ou amigo desaparecido é uma das piores experiências de vida que o ser humano pode enfrentar. Uma das formas que pode ajudar a aliviar a angústia de não saber do paradeiro da pessoa sumida é recorrer ao trabalho de buscas das autoridades.

Em todo o Brasil, por lei, delegacias de Polícia Civil têm o dever de registrar o boletim de ocorrência sobre alguém desaparecido. Esse documento oficial é a escritura do caso e contém informações fundamentais que ajudarão na procura de uma pessoa sumida.

Durante o registro do caso, é essencial fornecer a maior quantidade de informações possíveis. Abaixo, saiba quais dados informar às autoridades:

- Características físicas (altura, cor de cabelo, cor dos olhos...);

- Cicatrizes, marcas de nascença, tatuagens, piercings, pintas visíveis, próteses, etc.;

- Roupas e pertences pessoais usados na última vez em que foi visto (a);

- Dados do aparelho celular;

- Contexto do desaparecimento: para onde a pessoa estava indo, com quem ela estava, etc.;

Você tem o direito de receber o atendimento digno e respeitoso por parte de todos os funcionários de qualquer delegacia policial, que devem estar identificados. Ademais, você também tem direito a ter uma cópia do B.O e número de procedimento da investigação.

*(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Vanessa Pinheiro)