Homem forja o próprio desaparecimento e foge para a Europa

A polícia dos Estados Unidos revelou, na última sexta-feira (8), que um homem, dado como desaparecido por sua família, forjou seu sumiço e fugiu para a Europa, abandonando a esposa e os três filhos. Identificado como Ryan Borgwardt, de 45 anos, o homem estava ‘desaparecido’ desde o dia 12 de agosto, após ser visto pela última vez realizando um passeio de caiaque na região de Green Lake, em Wisconsin.

Inicialmente acreditava-se que ele havia se afogado no lago, no entanto, durante as investigações, foi revelado que Borgwardt possuía um segundo passaporte e, no dia do seu desaparecimento, substituiu o disco rígido e limpou os navegadores de seu computador.

Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Green Lake, uma busca na máquina mostrou ainda que Borgwardt teria feito pesquisas sobre transferências de fundos para bancos estrangeiros, comprou vales-presente de companhias aéreas e fez um seguro de vida no valor de US$ 375 mil (em torno de R$ 2,1 milhões). O homem também estava se comunicando com uma mulher no Uzbequistão.

Após o sumiço de Borgwardt, as autoridades realizaram uma busca pelo lago por oito semanas e recuperaram o caiaque virado e o colete salva-vidas. Os policiais também encontraram o veículo do homem perto do Dodge Memorial Park.

Depois das descobertas os esforços de busca terminaram, mas as autoridades acreditam que Borgwardt tenha fugido para a Europa. O xerife da investigação, Mark Podoll, fez um apelo em coletiva de imprensa para que o homem retorne para sua família. “Ryan, se você estiver vendo isso, eu imploro que entre em contato conosco ou com sua família. Entendemos que coisas podem acontecer, mas há uma família que quer seu pai de volta”, disse o oficial.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)