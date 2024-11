Ossada encontrada em Tucuruí pode ser de pescador desaparecido há três dias

Uma ossada foi encontrada na região do Grande Lago, em Tucuruí, sudeste do Pará, na madrugada de domingo (17/11). Os moradores da área acreditam que os restos mortais são de um pescador identificado como o pescador Raimundo Nonato da Costa Silva, de 52 anos, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (14/11), quando saiu para assistir a um jogo de futebol e não foi mais visto. Segundo a Polícia Científica do Pará, os familiares devem ir ao Instituto Médico Legal para reconhecer a vítima.

“A necropsia já foi realizada e a Polícia Científica aguarda familiares para confirmar a identidade da vítima”, informaram.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Seccional de Tucuruí e perícias foram solicitadas. Parte do corpo foi encontrado após emergir das águas do Lago. Segundo testemunhas, parte das vestimentas do cadáver ainda estavam preservadas e assim o corpo teria sido reconhecido ainda no local.

As buscas por Raimundo Nonato iniciaram na sexta-feira (15/11), quando ele não retornou para casa. Ainda na quinta-feira, a vítima informou para a família que estava indo para um bar assistir a um jogo de futebol. O estabelecimento fica localizado às margens da represa da Hidrelétrica de Tucuruí, na Comunidade Brasil Verde, área de Bom Jesus II. No entanto, depois disso, ele desapareceu. Moradores, familiares e amigos realizavam as buscas por Raimundo. As investigações continuam.