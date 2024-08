VÍDEO: Criança viraliza nas redes sociais ao pedir arroz e feijão no café da manhã

Como é o brasileiro mais fraco? Josué, um garotinho de apenas 2 anos, viralizou ao protagonizar um vídeo em que pede, de forma insistente, arroz e feijão no café da manhã. O vídeo, compartilhado pela mãe Renata Viana no TikTok, já acumula mais de 6 milhões de visualizações.

No vídeo, Renata tenta explicar ao pequeno que o prato que ele está pedindo é mais comum no almoço e que ainda eram 7 horas da manhã. Mesmo assim, Josué, com uma vasilha estendida na mão, insiste que quer seu arroz e feijão, recusando a opção de ovo frito que sua mãe havia preparado.

VEJA MAIS

Renata, que compartilha a rotina da maternidade com seus dois filhos, Josué e Cecília, de apenas seis meses, disse que não tem problema em oferecer arroz e feijão no café da manhã, mas explicou que o menino pede o prato o tempo todo.

"Eu até tinha na geladeira, o problema é que ele pede arroz e feijão o tempo todo, e nesse dia ele tinha escolhido primeiro o ovo, eu fiz", explicou nos comentários do vídeo. "Normalizem arroz e feijão no café da manhã 😔🙏", escreveu uma seguidora em solidariedade ao pequeno Josué.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)