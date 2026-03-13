Jovem é salva por estudantes após tentativa de abuso; suspeito é detido
Grupo de alunos retornava da escola quando flagraram o momento em que a jovem era abordada pelo suspeito
Um homem de 26 anos foi preso suspeito de tentativa de estupro contra uma jovem de 18 anos, na Vila Nova Curuçá, zona leste de São Paulo.
O caso ganhou repercussão após a intervenção de cinco estudantes que presenciaram a ação e conseguiram ajudar a impedir o crime. De acordo com informações, os estudantes retornavam da escola quando flagraram o momento em que a jovem era abordada pelo suspeito.
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Imagens registradas mostram a jovem caminhando por uma calçada quando é seguida por um homem em atitude considerada suspeita. O acusado aparece logo atrás da vítima, tentando chamar sua atenção ao longo do trajeto. Apesar da abordagem, a jovem segue andando e não responde às investidas, mantendo o percurso até o momento da intervenção.
Ao perceberem a situação, o grupo de estudantes interveio e acionou as autoridades. O suspeito chegou a fugir correndo após a intervenção dos estudantes, mas foi localizado pouco tempo depois por policiais militares que faziam buscas na região.
Na unidade policial 50º Distrito Policial (DP), no Itaim Paulista, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de estupro. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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