Jovem é salva por estudantes após tentativa de abuso; suspeito é detido

Um homem de 26 anos foi preso suspeito de tentativa de estupro contra uma jovem de 18 anos, na Vila Nova Curuçá, zona leste de São Paulo.

O caso ganhou repercussão após a intervenção de cinco estudantes que presenciaram a ação e conseguiram ajudar a impedir o crime. De acordo com informações, os estudantes retornavam da escola quando flagraram o momento em que a jovem era abordada pelo suspeito.

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Imagens registradas mostram a jovem caminhando por uma calçada quando é seguida por um homem em atitude considerada suspeita. O acusado aparece logo atrás da vítima, tentando chamar sua atenção ao longo do trajeto. Apesar da abordagem, a jovem segue andando e não responde às investidas, mantendo o percurso até o momento da intervenção.

Ao perceberem a situação, o grupo de estudantes interveio e acionou as autoridades. O suspeito chegou a fugir correndo após a intervenção dos estudantes, mas foi localizado pouco tempo depois por policiais militares que faziam buscas na região.

Na unidade policial 50º Distrito Policial (DP), no Itaim Paulista, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de estupro. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)