Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Jovem brasileira vítima de tentativa de estupro em Paris presta depoimento à Justiça francesa

Foi a primeira vez que a jovem foi ouvida formalmente por uma juíza de instrução desde o ataque, ocorrido em outubro do ano passado

Estadão Conteúdo
fonte

Jhordana Dias sofreu tentativa de estupro em um trem na região de Paris (Arquivo pessoal/Cícero Junior | Reprodução/Instagram Jhordana Dias)

A brasileira Jhordana Dias, de 26 anos, vítima de uma tentativa de estupro em um trem na região de Paris, prestou depoimento à Justiça francesa nesta quinta-feira, 15. Foi a primeira vez que a jovem foi ouvida formalmente por uma juíza de instrução desde o ataque, ocorrido em outubro do ano passado. As informações são da RFI.

Em entrevista à RFI, Jhordana afirmou que a oitiva representou uma etapa importante do processo judicial. "Hoje eu passei por uma fase muito importante, em que a juíza me ouviu e confrontou os fatos", disse. A jovem afirmou ainda que espera que a Justiça seja feita e declarou que pretende permanecer na França enquanto o processo estiver em andamento.

Segundo o advogado da brasileira, André Fernandes, o suspeito do crime está em prisão preventiva e já foi formalmente acusado pelo Ministério Público francês. A juíza decidiu ouvir Jhordana para dar voz à vítima durante a fase de instrução penal, etapa em que são reunidas provas e depoimentos antes da definição sobre o envio do caso a julgamento. De acordo com a defesa, o depoimento prestado nesta quinta-feira corroborou os relatos feitos anteriormente pela jovem.

Jhordana registrou queixa em uma delegacia logo após a agressão, ocorrida no dia 16 de outubro, quando ela se deslocava de trem pela capital francesa. O suspeito foi preso no dia 24 daquele mês, em Mantes-la-Jolie, nos arredores de Paris. Segundo o jornal Le Parisien, o homem tem 26 anos. Durante o ataque, a jovem foi empurrada, sofreu mordidas e outros tipos de agressão física.

A acusação atual é de tentativa de estupro, classificação que a defesa espera que seja mantida até o fim do processo. O advogado destacou ainda que o caso não é isolado e mencionou relatos recorrentes de agressões e incivilidades contra mulheres no transporte público da França.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

brasileira

estupro

tentativa

Paris

trem

depoimento
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda