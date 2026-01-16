Jovem brasileira vítima de tentativa de estupro em Paris presta depoimento à Justiça francesa

A brasileira Jhordana Dias, de 26 anos, vítima de uma tentativa de estupro em um trem na região de Paris, prestou depoimento à Justiça francesa nesta quinta-feira, 15. Foi a primeira vez que a jovem foi ouvida formalmente por uma juíza de instrução desde o ataque, ocorrido em outubro do ano passado. As informações são da RFI.

Em entrevista à RFI, Jhordana afirmou que a oitiva representou uma etapa importante do processo judicial. "Hoje eu passei por uma fase muito importante, em que a juíza me ouviu e confrontou os fatos", disse. A jovem afirmou ainda que espera que a Justiça seja feita e declarou que pretende permanecer na França enquanto o processo estiver em andamento.

Segundo o advogado da brasileira, André Fernandes, o suspeito do crime está em prisão preventiva e já foi formalmente acusado pelo Ministério Público francês. A juíza decidiu ouvir Jhordana para dar voz à vítima durante a fase de instrução penal, etapa em que são reunidas provas e depoimentos antes da definição sobre o envio do caso a julgamento. De acordo com a defesa, o depoimento prestado nesta quinta-feira corroborou os relatos feitos anteriormente pela jovem.

Jhordana registrou queixa em uma delegacia logo após a agressão, ocorrida no dia 16 de outubro, quando ela se deslocava de trem pela capital francesa. O suspeito foi preso no dia 24 daquele mês, em Mantes-la-Jolie, nos arredores de Paris. Segundo o jornal Le Parisien, o homem tem 26 anos. Durante o ataque, a jovem foi empurrada, sofreu mordidas e outros tipos de agressão física.

A acusação atual é de tentativa de estupro, classificação que a defesa espera que seja mantida até o fim do processo. O advogado destacou ainda que o caso não é isolado e mencionou relatos recorrentes de agressões e incivilidades contra mulheres no transporte público da França.