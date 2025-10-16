Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Operação Rêmora: polícia investiga desvio de R$ 3 milhões de licitações em Oeiras do Pará

Foram cumpridos mandados expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em residências e em estabelecimento empresarial

O Liberal
fonte

As denúncias que motivaram a investigação apontaram diversas irregularidades no âmbito de um Pregão Eletrônico (Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira, 16, a operação Rêmora, que investiga uma ação criminosa que teria desviado mais de R$ 3 milhões por meio de licitações irregulares ocorridas no ano de 2021 no município de Oeiras do Pará. Segundo as informações divulgadas, foram cumpridos mandados expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em residências e em estabelecimento empresarial. Um vereador, servidores públicos e empresários estariam envolvidos no esquema de corrupção.

Durante as ações, realizadas pela Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor), com apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e Grupamento Fluvial (Gflu), foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, seis mandados de busca e apreensão, quatro mandados de busca pessoal, mandados de sequestro de veículos, três suspensões do exercício da função pública, suspensão de todos os contratos firmados entre o município e a empresa investigada, bem como o bloqueio de ativos financeiros totalizando R$ 3.197.754, via sisbajud e apreensão de R$ 49.501 em espécie. Os mandados foram cumpridos em Abaetetuba, Belém e Oeiras do Pará.

De acordo com a polícia, as denúncias que motivaram a investigação apontaram diversas irregularidades no âmbito de um Pregão Eletrônico, que teve como contratante o município de Oeiras do Pará. Segundo as informações divulgadas, os envolvidos podem responder pelos crimes de Fraude à licitação (artigo 90 da lei 8666/93), Corrupção Passiva (artigo 317, capítulo, do CP), Peculato (art. 312 do CPB), e Associação Criminosa (art. 288 do CPB).

Na primeira fase da investigação, a polícia afirma que foi deferida uma cautelar de quebra de sigilo de dados telemáticos, “na qual foi possível confirmar a participação dos autores através de diversos diálogos no aplicativo de mensagens Whatsapp, oportunidade em que acertaram como seria fraudada a licitação para o transporte escolar no município, direcionando o resultado para a empresa investigada, ocasião em que todos sairiam lucrando”.

A operação mobilizou 23 policiais civis e três policias do Grupamento Fluvial, que durante as buscas, apreenderam duas armas de fogo, valores vultosos em espécie, documentos importantes e equipamentos eletrônicos que serão periciados.
De acordo com as informações divulgadas, as “investigações seguem com o objetivo de analisar os materiais apreendidos nas buscas, tendo como fito pormenorizar a conduta dos suspeitos”.

A redação integrada de O Liberal tenta contato com a Prefeitura de Oeiras do Pará para esclarecimentos. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

oeiras do pará

desvio de dinheiro público

licitações
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

IRREGULARIDADES

Operação Rêmora: polícia investiga desvio de R$ 3 milhões de licitações em Oeiras do Pará

Foram cumpridos mandados expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em residências e em estabelecimento empresarial

16.10.25 15h24

INVESTIGAÇÃO

Polícia Federal apura desvio em contratos de saneamento de R$ 150 milhões em Belém

Contratos do Projeto Mata Fome, entre 2020 e 2024, são investigados por suspeita de irregularidades

16.10.25 14h31

POLÍCIA

Incêndio destrói duas casas no Marajó

Não houve feridos. As causas por trás do sinistro são desconhecidas

16.10.25 12h42

o homem que copiava

PM prende homem por imprimir notas falsas de R$ 100 no interior do Pará

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já tem passagem por um delito semelhante

16.10.25 11h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Carro pega fogo na avenida Augusto Montenegro, em Belém

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi acionado ao caso e controlou as chamas

16.10.25 8h48

o homem que copiava

PM prende homem por imprimir notas falsas de R$ 100 no interior do Pará

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já tem passagem por um delito semelhante

16.10.25 11h59

POLíCIA

Briga entre torcidas termina com prisão e oito bombas caseiras apreendidas em Belém

Três adolescentes foram apreendidos e um homem preso na ocorrência

16.10.25 9h18

POLÍCIA

Incêndio destrói duas casas no Marajó

Não houve feridos. As causas por trás do sinistro são desconhecidas

16.10.25 12h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda