Polícia Federal apura desvio em contratos de saneamento de R$ 150 milhões em Belém

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16/10), a Operação Óbolo de Caronte, com o intuito de desarticular organização criminosa suspeita de fraudar licitações, desviar recursos públicos e lavar capitais em contratos de obras e serviços ligados à antiga Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (SESAN), atual Sezel. A atual gestão da Prefeitura Municipal de Belém (PMB) informou que está colaborando com as investigações.

No total, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 12 afastamentos cautelares de servidores, três suspensões de contratações e medidas de sequestro de bens, conforme decisão da Justiça Federal, nas capitais Belém e Rio de Janeiro (RJ).

As investigações apontam que empresas vinculadas ao grupo investigado firmaram contratos que somam cerca de R$ 153 milhões, incluindo obras prioritárias para a capital paraense, durante os anos 2020 e 2024.

Dentre os indícios há saques de dinheiro em espécie logo após os pagamentos públicos, o que pode caracterizar possível lavagem de dinheiro. Em uma dessas ocasiões, em novembro de 2024, a PF apreendeu R$ 601 mil em espécie.

Também estão sendo investigados os contratos do Projeto Mata Fome, que foram contemplados pelo PAC Seleções do Governo Federal, no valor de R$ 132 milhões, cuja licitação foi suspensa por decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará em janeiro de 2025.

Por meio de nota, a Prefeitura de Belém informou que, na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal realizou uma ação na sede da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel). Na ocasião, "a Prefeitura prestou total colaboração e entregou toda a documentação solicitada, referente a contratos firmados na gestão anterior, entre os anos de 2020 e 2022. A Prefeitura reitera seu compromisso com a transparência e a legalidade na administração pública e permanece à disposição das autoridades para contribuir integralmente com as investigações", divulgaram. Uma coletiva de imprensa da Prefeitura de Belém está agendada para a tarde desta quinta-feira (16).