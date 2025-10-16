Incêndio destrói duas casas no Marajó

Um incêndio de grandes proporções destruiu duas casas em Gurupá, no Arquipélago do Marajó, na tarde desta quarta-feira (15/10). Não houve feridos. As causas por trás do sinistro são desconhecidas.

As residências ficavam localizadas na rua Nova Marioca, no centro da cidade. Em vídeos gravados por moradores, que foram divulgados pelo portal Notícia Marajó, é possível ver a intensidade das chamas, que se espalham pelo segundo andar da primeira casa.

Conforme o Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que a proprietária da primeira residência estava retornando do trabalho quando soube do incidente. No momento do incêndio, apenas os dois filhos estavam na casa. O garoto percebeu o fogo na parte superior do imóvel e avisou a irmã. Os dois conseguiram sair a tempo e buscaram ajuda.

Um carro-pipa da Prefeitura de Gurupá foi utilizado para ajudar no controle das chamas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e aguarda retorno.