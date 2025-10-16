Capa Jornal Amazônia
Foragido há 26 anos por homicídio em Marabá é preso em Manaus

O homicídio que Edinaldo é acusado aconteceu em 9 de janeiro de 1999, em Marabá

O Liberal
fonte

Edinaldo estava foragido há mais de duas décadas (Reprodução Portal de Carajás)

Edinaldo da Silva Peniche, conhecido como “Dino”, foi preso pela Polícia Civil do Pará, com o apoio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus (DEHSM), na manhã da última quarta-feira (15), localizado após ação conjunta entre as polícias civis do Pará e do Amazonas.

A prisão foi efetuada por volta das 11h, na Rua das Camélias, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital amazonense. Segundo informações da Polícia Civil, Edinaldo foi localizado após uma intensa investigação e troca de informações entre as equipes policiais dos dois estados.

Edinaldo estava foragido há mais de duas décadas, ele é acusado de homicídio qualificado ocorrido em Marabá, no sudeste do Pará. Atualmente, o acusado está sob custódia na sede da DEHSM, em Manaus, e deverá ser transferido para uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O crime

O homicídio que Edinaldo é acusado aconteceu em 9 de janeiro de 1999, em Marabá. De acordo com o inquérito policial, ele teria matado Idiman Ribeiro Jansen dentro de um açougue localizado na Avenida Minas, no bairro Liberdade.

Testemunhas relataram que, por volta das 16h, os dois estavam no local quando Edinaldo, aparentemente sem motivo, manuseou uma arma de fogo e efetuou um disparo que atingiu a vítima. Idiman ainda foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Logo após o crime, Edinaldo fugiu e permaneceu foragido por mais de 26 anos. O caso foi enquadrado como homicídio qualificado, conforme o artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, que trata de crimes cometidos por motivo fútil.

