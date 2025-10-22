Homem ligado a facção é preso por ameaçar e cobrar “caixinha” de organizadores de festas, em Moju

Um homem identificado como Bruno Pinheiro da Silva, conhecido como “Gordinho”, foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (21), em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Moju, no nordeste do Pará. Ele é suspeito de ameaçar e cobrar "caixinhas" de organizadores de festas no município.

De acordo com o 47º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a prisão ocorreu por volta das 11h, na rua Benjamin Constant, no centro da cidade. O mandado foi expedido pelo juiz Waltencir Alves Gonçalves, da Comarca de Moju.

Durante a ação, os policiais apreenderam com o suspeito um celular, sem chip e sem cartão de memória. O aparelho foi encaminhado para a unidade policial. Ainda segundo a PM, Bruno se recusou a informar a senha do telefone.

A corporação informou que o homem é considerado altamente perigoso e ligado a uma facção criminosa, sendo suspeito de fazer ameaças de morte a organizadores de eventos festivos de Moju, exigindo o pagamento de “caixinhas” para permitir a realização das atividades.

A ação foi coordenada pela guarnição da Zona Rural (128° PPD Soledade), sob o comando do 2º sargento PM Ronaldo, e contou com a participação do cabo PM Luan e do soldado PM Alan Jesus.

O caso foi apresentado à delegacia de Polícia Civil de Moju, onde o preso ficou à disposição da Justiça.