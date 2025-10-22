PM prende trio suspeito de tráfico de drogas em Marabá; um dos detidos é condenado por homicídio

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de Rikelme Nascimento Nunes, José Augusto Souza Soares e Cleiton Freitas Rodrigues, suspeitos de tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (22), por volta de 1h30, na Folha 7, Núcleo Nova Marabá, em Marabá​, no sudeste paraense. Cleiton, segundo a polícia, é condenado por homicídio e estava foragido.

De acordo com o relatório policial​ e informações divulgadas pelo site Correio de Carajás, a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando que o trio vinha traficando entorpecentes em via pública. Ao se deslocarem até o local indicado, os militares avistaram os suspeitos em uma viela e deram voz de parada. Eles desobedeceram e tentaram fugir, invadindo uma residência sem muro. No entanto, os policiais conseguiram capturá-los dentro do imóvel.

Durante a abordagem e revista pessoal, foram apreendidas drogas e materiais relacionados ao tráfico. Com Rikelme, a PM encontrou 28 porções de maconha e 37 de crack. Já Cleiton portava 190 pinos de cocaína e uma porção maior da mesma substância, além de duas balanças de precisão e um documento de identificação falso. José Augusto foi flagrado com uma porção de LSD, dinheiro em espécie e um rádio comunicador.

Os três foram conduzidos à 21ª Secciona​l Urbana de Polícia Civil de Marabá, onde foram autuados em flagrante. Eles responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, no caso de Cleiton, também por uso de documento falso.

Foragido e condenado por homicídio

Ainda no local da prisão, Cleiton e Rikelme informaram aos policiais que possuíam “pendências na Justiça”. Contra Rikelme, de 18 anos, havia um mandado de busca e apreensão referente a um ato infracional supostamente cometido quando ele era menor de idade.

Já no caso de Cleiton, uma consulta ao portal do Tribunal de Justiça do Pará confirmou a existência de um mandado de recaptura em processo de cumprimento de pena. Ele foi condenado em 2024 a 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela morte de Armando Dias de Almeida Filho, de 42 anos, que morreu apedrejado.

Recentemente, outro condenado pelo mesmo crime, Cledson Alício Freitas Rodrigues, conhecido como “Bebezão”, também foi preso.