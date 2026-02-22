Capa Jornal Amazônia
Eleições 2026: prazo para regularizar título de eleitor termina em maio; veja como

Prazo vale para atualizar dados, emitir título e regularizar situação antes das eleições de 2026

Hannah Franco
fonte

Eleições 2026: prazo para regularizar título vai até 6 de maio (Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas)

Eleitores de todo o país têm até o dia 6 de maio para alterar o local de votação e atualizar dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral. O prazo faz parte do calendário para as eleições de 2026, marcadas para 4 de outubro. As mudanças podem ser feitas presencialmente nos cartórios eleitorais, conforme as orientações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada estado.

Também é possível realizar o procedimento pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quais serviços podem ser feitos até 6 de maio

Além da alteração do local de votação, o eleitor pode acessar outros serviços até a data-limite. Entre eles:

  • Emitir o primeiro título de eleitor ou o e-Título;
  • Cadastrar a biometria digital;
  • Atualizar o domicílio eleitoral (município onde o título está registrado);
  • Atualizar informações cadastrais;
  • Regularizar a situação eleitoral, em caso de pendências como multas ou ausência não justificada.

A recomendação é que o eleitor não deixe para a última hora, já que a regularização é necessária para garantir o direito ao voto.

Eleições 2026 ocorrem em outubro

As eleições de 2026 serão realizadas em 4 de outubro. Os brasileiros irão escolher:

  • Deputados estaduais;
  • Deputados federais;
  • Deputados distritais (no caso do Distrito Federal);
  • Senadores;
  • Governadores;
  • Presidente da República.

Se houver segundo turno para a Presidência da República ou para os governos estaduais, a nova votação está prevista para 25 de outubro.

