Eleições 2026: prazo para regularizar título de eleitor termina em maio; veja como

Eleitores de todo o país têm até o dia 6 de maio para alterar o local de votação e atualizar dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral. O prazo faz parte do calendário para as eleições de 2026, marcadas para 4 de outubro. As mudanças podem ser feitas presencialmente nos cartórios eleitorais, conforme as orientações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada estado.

Também é possível realizar o procedimento pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

VEJA MAIS

Quais serviços podem ser feitos até 6 de maio

Além da alteração do local de votação, o eleitor pode acessar outros serviços até a data-limite. Entre eles:

Emitir o primeiro título de eleitor ou o e-Título;

Cadastrar a biometria digital;

Atualizar o domicílio eleitoral (município onde o título está registrado);

Atualizar informações cadastrais;

Regularizar a situação eleitoral, em caso de pendências como multas ou ausência não justificada.

A recomendação é que o eleitor não deixe para a última hora, já que a regularização é necessária para garantir o direito ao voto.

Eleições 2026 ocorrem em outubro

As eleições de 2026 serão realizadas em 4 de outubro. Os brasileiros irão escolher:

Deputados estaduais;

Deputados federais;

Deputados distritais (no caso do Distrito Federal);

Senadores;

Governadores;

Presidente da República.

Se houver segundo turno para a Presidência da República ou para os governos estaduais, a nova votação está prevista para 25 de outubro.