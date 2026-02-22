Eleições 2026: prazo para regularizar título de eleitor termina em maio; veja como
Prazo vale para atualizar dados, emitir título e regularizar situação antes das eleições de 2026
Eleitores de todo o país têm até o dia 6 de maio para alterar o local de votação e atualizar dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral. O prazo faz parte do calendário para as eleições de 2026, marcadas para 4 de outubro. As mudanças podem ser feitas presencialmente nos cartórios eleitorais, conforme as orientações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada estado.
Também é possível realizar o procedimento pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Quais serviços podem ser feitos até 6 de maio
Além da alteração do local de votação, o eleitor pode acessar outros serviços até a data-limite. Entre eles:
- Emitir o primeiro título de eleitor ou o e-Título;
- Cadastrar a biometria digital;
- Atualizar o domicílio eleitoral (município onde o título está registrado);
- Atualizar informações cadastrais;
- Regularizar a situação eleitoral, em caso de pendências como multas ou ausência não justificada.
A recomendação é que o eleitor não deixe para a última hora, já que a regularização é necessária para garantir o direito ao voto.
Eleições 2026 ocorrem em outubro
As eleições de 2026 serão realizadas em 4 de outubro. Os brasileiros irão escolher:
- Deputados estaduais;
- Deputados federais;
- Deputados distritais (no caso do Distrito Federal);
- Senadores;
- Governadores;
- Presidente da República.
Se houver segundo turno para a Presidência da República ou para os governos estaduais, a nova votação está prevista para 25 de outubro.
