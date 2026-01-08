8 de janeiro: relembre o que aconteceu em 2023 e marcou a história do Brasil

Há três anos, em 8 de janeiro de 2023, a história do Brasil foi marcada por ataque à democracia. Após a vitória e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os que se autodenominam patriotas — militantes de direita e apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro — invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito Federal (DF). A ação é considerada tentativa de golpe de Estado e, a partir dela, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) foi instaurada para investigar os atos antidemocráticos, resultando em mais de 800 prisões.

O que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023?

Ato antidemocrático 8 de janeiro (Joédson Alves/Agência Brasil)

No dia 8 de janeiro de 2023, militantes de direita e apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se manifestaram contra a democracia, negando o resultado das eleições de 2022 que colocaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como Chefe de Estado. Em Brasília, no Distrito Federal (DF), os autodenominados patriotas iniciaram o ataque na Praça dos Três Poderes. O ato se estendeu às sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF), com depredação de prédios públicos, obras de arte e patrimônios nacionais.

O que significa o 8 de janeiro de 2023?

Ato antidemocrático 8 de janeiro (Joédson Alves/Agência Brasil)

O 8 de janeiro de 2023 é uma ação considerada antidemocrática e tentativa de golpe de Estado. O ato de militantes de direta e apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro contestou a legitimidade das eleições de 2022, que colocaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o Líder brasileiro. Com a invasão e depredação da praça e sedes dos Três Poderes — Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) — a manifestação foi o ponto máximo de um planejamento orquestrado por Bolsonaro para tomar a governança brasileira, descoberto por meio de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI).

Quantas pessoas foram presas nos atos de 8 de janeiro de 2023?

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado (WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO)

Durante o 8 de janeiro de 2023, nos atos antidemocráticos promovidos por militantes de direta e apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, foram presas 243 pessoas. Desse total, 161 eram homens e 82, mulheres. No dia seguinte, 1.927 pessoas foram levadas à Academia Nacional de Polícia, sendo que 775 liberadas foram liberadas e 1.152 permaneceram presas. Após audiências de custódia, 938 continuaram detidas.

Os ataques resultaram na instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), finalizada no dia 18 de outubro de 2023, para investigar o que estava por trás. Como resultado, houve o indiciamento de 61 pessoas por associação criminosa, violência política, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado — entre elas, Bolsonaro. Ao todo, o Supremo Tribunal Federal (STF) já condenou mais de 800 pessoas, com o Núcleo 1 formado pelo ex-presidente e companheiros. Confira abaixo.

Jair Bolsonaro , ex-presidente da República: pena de 27 anos e três meses

, ex-presidente da República: pena de 27 anos e três meses Walter Braga Netto , ex-ministro: pena de 26 anos;

, ex-ministro: pena de 26 anos; Almir Garnier , ex-comandante da Marinha: pena de 24 anos;

, ex-comandante da Marinha: pena de 24 anos; Anderson Torres , ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal (DF): pena de 24 anos;

, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal (DF): pena de 24 anos; Augusto Heleno , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): pena de 21 anos;

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): pena de 21 anos; Paulo Sérgio Nogueira , ex-ministro da Defesa: pena de 19 anos;

, ex-ministro da Defesa: pena de 19 anos; Alexandre Ramagem , deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): pena de 16 anos, um mês e 15 dias;

, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): pena de 16 anos, um mês e 15 dias; Mauro Cid, tenente-coronel de ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro: pena de 2 anos em regime aberto e garantia de liberdade pela delação premiada.