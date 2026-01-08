Capa Jornal Amazônia
8 de janeiro: relembre o que aconteceu em 2023 e marcou a história do Brasil

Após vitória e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apoiadores de Jair Bolsonaro vandalizaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito Federal (DF), durante atos antidemocráticos

Lívia Ximenes
fonte

Em 2026, os ataques de 8 de janeiro completam três anos (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Há três anos, em 8 de janeiro de 2023, a história do Brasil foi marcada por ataque à democracia. Após a vitória e posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os que se autodenominam patriotas — militantes de direita e apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro — invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito Federal (DF). A ação é considerada tentativa de golpe de Estado e, a partir dela, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) foi instaurada para investigar os atos antidemocráticos, resultando em mais de 800 prisões.

R70: 'Advertência histórica', diz Edson Fachin sobre punições a invasões dos Poderes no 8 de janeiro
Edson Fachin, presidente do STF, afirmou ontem que as invasões e ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de Janeiro representaram "uma das mais graves afrontas ao Estado Democrático de Direito desde a redemocratização" e devem permanecer como "advertência histórica".

Belém organiza ato político-cultural contra o 8 de Janeiro; parlamentares dividem opiniões
Manifestação está programada para 17h, no Boulevard Gastronômico, no bairro da Campina

STF faz evento na quinta-feira para lembrar 3 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro
Este é o terceiro ano consecutivo no qual o Supremo realiza eventos em memória dos atos golpistas. Mas é a primeira vez em que o evento ocorre após a condenação dos responsáveis por articular os ataques

O que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023?

image Ato antidemocrático 8 de janeiro (Joédson Alves/Agência Brasil)

No dia 8 de janeiro de 2023, militantes de direita e apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro se manifestaram contra a democracia, negando o resultado das eleições de 2022 que colocaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como Chefe de Estado. Em Brasília, no Distrito Federal (DF), os autodenominados patriotas iniciaram o ataque na Praça dos Três Poderes. O ato se estendeu às sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF), com depredação de prédios públicos, obras de arte e patrimônios nacionais.

O que significa o 8 de janeiro de 2023?

image Ato antidemocrático 8 de janeiro (Joédson Alves/Agência Brasil)

O 8 de janeiro de 2023 é uma ação considerada antidemocrática e tentativa de golpe de Estado. O ato de militantes de direta e apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro contestou a legitimidade das eleições de 2022, que colocaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o Líder brasileiro. Com a invasão e depredação da praça e sedes dos Três Poderes — Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) — a manifestação foi o ponto máximo de um planejamento orquestrado por Bolsonaro para tomar a governança brasileira, descoberto por meio de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI).

Quantas pessoas foram presas nos atos de 8 de janeiro de 2023?

image O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado por tentativa de golpe de Estado (WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO)

Durante o 8 de janeiro de 2023, nos atos antidemocráticos promovidos por militantes de direta e apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, foram presas 243 pessoas. Desse total, 161 eram homens e 82, mulheres. No dia seguinte, 1.927 pessoas foram levadas à Academia Nacional de Polícia, sendo que 775 liberadas foram liberadas e 1.152 permaneceram presas. Após audiências de custódia, 938 continuaram detidas.

Os ataques resultaram na instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), finalizada no dia 18 de outubro de 2023, para investigar o que estava por trás. Como resultado, houve o indiciamento de 61 pessoas por associação criminosa, violência política, abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado — entre elas, Bolsonaro. Ao todo, o Supremo Tribunal Federal (STF) já condenou mais de 800 pessoas, com o Núcleo 1 formado pelo ex-presidente e companheiros. Confira abaixo.

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente da República: pena de 27 anos e três meses
  • Walter Braga Netto, ex-ministro: pena de 26 anos;
  • Almir Garnier, ex-comandante da Marinha: pena de 24 anos;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal (DF): pena de 24 anos;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): pena de 21 anos;
  • Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa: pena de 19 anos; 
  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): pena de 16 anos, um mês e 15 dias;
  • Mauro Cid, tenente-coronel de ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro: pena de 2 anos em regime aberto e garantia de liberdade pela delação premiada. 

Lula e Sheinbaum rejeitaram 'divisão ultrapassada do mundo em zonas de influência'

08.01.26 21h22

BRASIL

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula seja sócio oculto do lobista

08.01.26 9h03

BRASIL

Menino de 8 anos é encontrado com vida após quatro dias desaparecido no Maranhão

O governador do estado, Carlos Brandão, disse que as buscas seguem intensas pelas outras duas crianças que ainda não foram localizadas

07.01.26 17h36

Brasil classifica captura de Maduro pelos EUA como sequestro em reunião da OEA

07.01.26 10h23

BRASIL

Jovem é presa suspeita de atropelar e matar namorado e amiga dele

A motorista, identificada como Geovanna Proque da Silva, de 21 anos, perseguiu as vítimas. A polícia acredita se tratar de uma crise de ciúmes

29.12.25 11h27

ARRANCA-RABO NA CONGREGAÇÃO

Vídeo: Mulher descobre traição e expõe marido e amante durante culto em igreja

Após expor publicamente a suposta traição diante dos fiéis da igreja, a esposa acabou se envolvendo em uma briga física com a suposta amante

27.12.24 23h51

BRASIL

Senador Randolfe Rodrigues ganha imagem de Nossa Senhora de Nazaré

Esse símbolo da devoção mariana tem os traços do povo da Amazônia e passa a ter um lugar específico no gabinete do parlamentar do estado do Amapá e também devoto da santa

15.12.24 11h41

BRASIL

Olavo de Carvalho exclui filha esquerdista de testamento; saiba quem é Heloísa de Carvalho

Heloísa de Carvalho, primogênita do teórico de extrema direita, foi a única dos oito filhos a não receber bens de Olavo. Desde 2017, a relação entre pai e filha foi rompida.

22.05.24 12h47

