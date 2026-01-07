Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Belém organiza ato político-cultural contra o 8 de Janeiro; parlamentares dividem opiniões

Manifestação está programada para 17h, no Boulevard Gastronômico, no bairro da Campina

O Liberal
fonte

Em Belém, coordenação do ato público reforça que o que ocorreu em 2023 não pode cair no esquecimento, já parlamentares dividem opiniões (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Nesta quinta-feira (8), o ataque à sede dos Três Poderes em Brasília (DF) completa três anos e movimentos e entidades políticas preparam atos públicos em defesa da democracia, em diversas regiões do país. Em Belém, centrais sindicais convocam a população, pelas redes sociais, para o ato político-cultural “Fé no Batuque”, às 17h, no Boulevard Gastronômico, na avenida Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina. 

De acordo com a coordenação do ato público, na capital paraense, a intenção é fazer a defesa da democracia e reforçar que o que ocorreu em 2023 não pode cair no esquecimento. Parlamentares da bancada federal, pelo Pará, no entanto, dividem opiniões sobre o episódio.

Para o deputado federal Éder Mauro (PL), “o que aconteceu após o 8 de Janeiro foi uma perseguição política escancarada, com penas absurdas, sem individualização. Eu sigo firme na defesa da anistia ampla, geral e irrestrita. O Brasil precisa virar essa página, libertar quem foi injustamente preso e restaurar o Estado Democrático de Direito. Não vamos recuar. A luta pela anistia continua, dentro e fora do Congresso”.

VEJA MAIS

image Fachin diz que 8 de Janeiro foi tentativa organizada de ruptura democrática
Para Fachin, os atos buscaram desacreditar o resultado das eleições e intimidar os Poderes da República, configurando uma das mais graves afrontas ao Estado Democrático de Direito

image STF faz evento na quinta-feira para lembrar 3 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro
Este é o terceiro ano consecutivo no qual o Supremo realiza eventos em memória dos atos golpistas. Mas é a primeira vez em que o evento ocorre após a condenação dos responsáveis por articular os ataques

O deputado federal Airton Faleiro (PT) considera que os atos de 8 de Janeiro de 2023 não podem ser tratados como simples manifestação. “O que aconteceu foi uma tentativa grave de golpe, com ataques deliberados às instituições, afronta direta à Constituição e ao resultado legítimo das urnas, e planejamento do assassinato do presidente eleito e de outras autoridades da república. Não foi protesto: foi crime contra o Estado Democrático de Direito”.

PL da Dosimetria

Em 17 de dezembro passado, o Senado Federal aprovou o projeto de lei da dosimetria. Dias antes, a proposta já havia sido aprovada pela Câmara dos Deputados. Ela reduz penas dos condenados pelo 8 de janeiro e da trama golpista julgada pelo STF (Supremo Tribunal Federal), entres eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após passar no Senado, como de praxe, o texto seguiu para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em diversas ocasiões já informou que deve vetar o projeto de lei. Nesta quinta-feira, há uma expectativa entre governistas de que o presidente anuncie o veto à proposição da dosimetria.

O deputado Airton Faleiro é categórico sobre o pl da dosimetria. “Sou contra qualquer proposta de anistia aos condenados pelos atos do 8 de Janeiro e, da mesma forma, sou contra uma revisão política das penas previstas pela legislação. Esses crimes atentam diretamente contra a democracia brasileira e precisam ser tratados com a seriedade que a situação exige”.

Por sua vez, Éder Mauro defende a flexibilização: “O presidente Lula mostra, mais uma vez, que é covarde e autoritário ao sinalizar veto à revisão da dosimetria das penas. É um governo que prefere manter cidadãos comuns presos e humilhados para sustentar uma narrativa política”.

Trabalhadores e estudantes convocam para ato político em Belém

Centrais sindicais e organizações estudantis e políticas convocam a população, em Belém, pelas redes sociais, para o ato político-cultural pelo 8 de Janeiro. A manifestação está programada para às 17h, no Boulevard Gastronômico, na avenida Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina.

A coordenação do evento chamado de "Fé no Batuque" informa que a intenção é marcar posição contra a proposta que reduz as penas dos envolvidos no ataque à sede dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. Nas redes sociais, as centrais convidam a população a ir às ruas em defesa da democracia.

"O 8 de janeiro nos lembra: não haverá anistia, não haverá perdão e não haverá acordo com quem atacou a democracia. O julgamento, a condenação e a prisão de Bolsonaro mostram a todos que não aceitaremos chantagens”, diz o material de divulgação do ato, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

ato pelo 8 de janeiro

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

pedido

Defesa pede ao STF assistência religiosa e Smart TV para Bolsonaro

O pedido indica dois nomes para o acompanhamento espiritual

08.01.26 22h13

Política

Autoridades paraenses participam do ato pela democracia no Palácio do Planalto

Evento marcou os três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023

08.01.26 19h07

projeto

Com veto de Lula, Congresso tem 30 dias para decidir futuro do PL da Dosimetria

Para derrubar um veto presidencial, são necessários ao menos 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado Federal.

08.01.26 18h18

Heloísa de Carvalho, filha de Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, é encontrada morta em SP

08.01.26 17h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

Eleições 2026

Calendário das eleições 2026: veja o que muda e os prazos até a votação

O presidente eleito tomará posse em 5 de janeiro de 2027, enquanto os governadores assumem no dia 6

03.01.26 16h15

Política

Ato em Belém repudia ataque à Venezuela e denuncia ofensiva imperialista na América Latina

Trabalhadores, ativistas e estudantes defenderam a soberania venezuelana

05.01.26 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda